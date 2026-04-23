破大會紀錄！北港建國國中李健嘉奪全中運鉛球金牌 「這句話」成突破關鍵

李健嘉（右）日前參加全中運鉛球項目決賽，一舉獲得金牌更是突破大會紀錄。（圖由校方提供）

〔記者李文德／雲林報導〕全國中等學校運動會本週在嘉義舉行，代表雲林參加鉛球項目的北港建國國中學生李健嘉，靠著平常自律性的練習，在賽場投擲出17.77公尺的亮眼成績，更是打破2023年大會紀錄。他表示， 面對各種挑戰唯有「對自己有信心」，才是突破的關鍵。

本週一全中運國中男子組鉛球決賽舉行，李健嘉先後投擲出17.34、17.77公尺的成績，兩度打破2023年的大會紀錄17.23公尺，為雲林縣拿回一面金牌。

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李健嘉表示，小學五年級加入田徑隊，因為體型比較壯碩，受老師推薦投入鉛球運動，隨著丟擲的成績逐漸提升，也從中享受著「進步的感覺」，因此對鉛球慢慢產生興趣，每次比完賽後，回過頭看自己的紀錄，都會加以檢討、加強。

李健嘉指出，為求進步，他透過網路影片觀察國際選手投擲鉛球時，主要都會以「旋轉式」投擲，因此自己摸索近半年的時間，慢慢抓到訣竅，更享受鉛球世界，前年代表國家參加2024國際少年運動會奪金，去年參加世界中學生U15運動會獲得第四名成績。

李健嘉坦言，國小、國中的門檻差很多，國中所投擲的鉛球通常重約5公斤，比起國小時重約一倍，因此成績上較差強人意，也讓自己有點失望，不過如何把自己心態調整好才是最重要，因此他將自己不足的問題趕緊找出來後調整，慢慢克服難關。

李健嘉表示，他平常會利用下午5點至7、8點練習，假日則是利用整天時間練習，去年曾發現自己曾投擲出17公尺成績，接近大會紀錄，能不能突破就是要靠賽場上的調整，因此決賽當天不斷告訴自己「要有自信」，總算心如所願。

李健嘉強調，面對各種問題最重要的，就是自己要有信心克服，未來他希望能夠有更多機會參加國際賽事累計經驗，希望能夠突破全國U18男子田徑賽事鉛球項目19.83公尺的成績。

學務主任張萬春表示，李健嘉善用放學及假日時間練習，甚至會將自己練習的過程自拍下來，對於姿勢不佳的地方都會加以修正，其自律精神令人感佩，也期待他未來能在田徑場上發光發熱。

對於破大會紀錄一事，李健嘉表示，對自己有信心，才是突破關鍵。（記者李文德攝）

李健嘉練習時都會將自己投擲過程拍下，並針對姿勢不佳部分修正。（記者李文德攝）

李健嘉日前參加全中運鉛球項目決賽，一舉獲得金牌更是突破大會紀錄。（記者李文德攝）

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