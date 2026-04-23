自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

破大會紀錄！北港建國國中李健嘉奪全中運鉛球金牌 「這句話」成突破關鍵

2026/04/23 13:39

李健嘉（右）日前參加全中運鉛球項目決賽，一舉獲得金牌更是突破大會紀錄。（圖由校方提供）李健嘉（右）日前參加全中運鉛球項目決賽，一舉獲得金牌更是突破大會紀錄。（圖由校方提供）

〔記者李文德／雲林報導〕全國中等學校運動會本週在嘉義舉行，代表雲林參加鉛球項目的北港建國國中學生李健嘉，靠著平常自律性的練習，在賽場投擲出17.77公尺的亮眼成績，更是打破2023年大會紀錄。他表示， 面對各種挑戰唯有「對自己有信心」，才是突破的關鍵。

本週一全中運國中男子組鉛球決賽舉行，李健嘉先後投擲出17.34、17.77公尺的成績，兩度打破2023年的大會紀錄17.23公尺，為雲林縣拿回一面金牌。

李健嘉表示，小學五年級加入田徑隊，因為體型比較壯碩，受老師推薦投入鉛球運動，隨著丟擲的成績逐漸提升，也從中享受著「進步的感覺」，因此對鉛球慢慢產生興趣，每次比完賽後，回過頭看自己的紀錄，都會加以檢討、加強。

李健嘉指出，為求進步，他透過網路影片觀察國際選手投擲鉛球時，主要都會以「旋轉式」投擲，因此自己摸索近半年的時間，慢慢抓到訣竅，更享受鉛球世界，前年代表國家參加2024國際少年運動會奪金，去年參加世界中學生U15運動會獲得第四名成績。

李健嘉坦言，國小、國中的門檻差很多，國中所投擲的鉛球通常重約5公斤，比起國小時重約一倍，因此成績上較差強人意，也讓自己有點失望，不過如何把自己心態調整好才是最重要，因此他將自己不足的問題趕緊找出來後調整，慢慢克服難關。

李健嘉表示，他平常會利用下午5點至7、8點練習，假日則是利用整天時間練習，去年曾發現自己曾投擲出17公尺成績，接近大會紀錄，能不能突破就是要靠賽場上的調整，因此決賽當天不斷告訴自己「要有自信」，總算心如所願。

李健嘉強調，面對各種問題最重要的，就是自己要有信心克服，未來他希望能夠有更多機會參加國際賽事累計經驗，希望能夠突破全國U18男子田徑賽事鉛球項目19.83公尺的成績。

學務主任張萬春表示，李健嘉善用放學及假日時間練習，甚至會將自己練習的過程自拍下來，對於姿勢不佳的地方都會加以修正，其自律精神令人感佩，也期待他未來能在田徑場上發光發熱。

對於破大會紀錄一事，李健嘉表示，對自己有信心，才是突破關鍵。（記者李文德攝）對於破大會紀錄一事，李健嘉表示，對自己有信心，才是突破關鍵。（記者李文德攝）

李健嘉練習時都會將自己投擲過程拍下，並針對姿勢不佳部分修正。（記者李文德攝）李健嘉練習時都會將自己投擲過程拍下，並針對姿勢不佳部分修正。（記者李文德攝）

李健嘉日前參加全中運鉛球項目決賽，一舉獲得金牌更是突破大會紀錄。（記者李文德攝）李健嘉日前參加全中運鉛球項目決賽，一舉獲得金牌更是突破大會紀錄。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中