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全中運田徑》因跑不好焦慮到一直哭 苗栗大同林巧鈴抱病參賽400跨奪金

2026/04/23 13:35

林巧鈴（中）高女組400公尺跨欄摘金。（記者吳孟儒攝）林巧鈴（中）高女組400公尺跨欄摘金。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／嘉義報導〕帶著感冒的不適和焦慮心情上陣，苗栗大同高中林巧鈴今天在115年全國中等學生運動會高女決賽仍飆出技壓眾人的59秒50，收下高女組400公尺跨欄金牌，釋放壓力後也讓她賽後不斷高呼：「好爽！」

林巧鈴在國小加入田徑隊，原本是跑100、200公尺為主，但在國中試跑欄架後表現不錯，因此國二開始轉戰400公尺跨欄，且教練余嘉軒在選手時代就是400、400公尺跨欄好手，在名師指導下，林巧鈴在轉項後很快就展露頭角。

高二的林巧鈴在去年亞洲青年運動會以破大會成績強勢摘金，這次全中運也志在金牌，但比賽期間因感冒來襲造成身體不適，腳又沉又軟，昨天準決賽還因風勢影響僅跑出1分03秒，讓她內心焦慮不已，難過到一直哭，害怕最後一趟跑不好，甚至賽前食不下嚥。

不過林巧鈴在今天的決賽拋開壓力，成為率先衝線的跑者，順利奪金後也讓她如釋重負，喜色完全藏不住，開心地高呼：「好爽、好爽喔！」她笑說：「因為前幾場跑不好，沒什麼信心，金牌算是完成任務，也證明自己了。」

看到愛徒克服感冒的不適，仍跑出1分鐘內的成績，余嘉軒感到相當驚喜，「她本來就有那樣的水準，只是準決賽因為風的關係導致秒數不好，心態也受影響，但我不斷告訴她往好處想，看看之前好表現的影片，記住那樣的感覺去跑就對了。」他認為，林巧鈴的欄間節奏感很好，不會一下快一下慢，是作為跨欄選手的優勢，希望她能不斷突破自我，劍指明年全中運58秒06大會紀錄。

值得一提的是，余嘉軒在賽後頒獎時，還代表學校頒發日本來回機票給林巧鈴，這也是學校教練團奉獻教練鐘點費改作為學生獎勵。余嘉軒解釋，「畢竟學生都在訓練，平常假日不能出去玩，畢業旅行也可能缺席，體恤選手之外，讓他們好好放鬆之外，也希望能讓他們一年比一年好。」除了年度大賽前3名，全中運前8名選手也能獲得，目前學校已發出超過20張。

苗栗大同高中教練余嘉軒（左）、林巧鈴（左二）高女組400公尺跨欄摘金。（記者吳孟儒攝）苗栗大同高中教練余嘉軒（左）、林巧鈴（左二）高女組400公尺跨欄摘金。（記者吳孟儒攝）

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