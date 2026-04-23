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全中運金門再傳捷報！金中盧羿霏更上一層樓 高女5000公尺摘銅

2026/04/23 14:34

金門高中盧羿霏（右）在全中運高女組五千公尺勇奪銅牌，成功在全國最高等級的競技殿堂為家鄉爭光。（金門縣政府提供）金門高中盧羿霏（右）在全中運高女組五千公尺勇奪銅牌，成功在全國最高等級的競技殿堂為家鄉爭光。（金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，全中運金門代表隊今天再傳捷報，金門高中盧羿霏繼高女組3000公尺獲得第4名，今天上午8點在「高女組田徑5000公尺決賽」強敵環伺下更上1層樓，最終以19分12秒40的成績勇奪全國第3名。

縣府表示，清晨八點舉行的5000公尺決賽，對於選手的體力與心理韌性是極大考驗；盧羿霏出發前，在指導教練林偉倫、陳韻戎陪伴下，完成暖身並做好身心最妥貼的準備，槍響後，盧羿霏謹記教練平日的叮嚀，賽事過程展現沈穩的配速穩定性，終能憑藉紮實的訓練挺進前3名。

教練團分析，盧羿霏面對連日的高強度賽程，均能按照教練引導選手維持的競技狀態執行，是她能在短時間內調整心態、從21日的第4名再往前邁進一步並奪下銅牌的關鍵。

縣府表示，盧羿霏勇奪銅牌，不僅刷新個人在全中運的紀錄，成為她田徑生涯的重要里程碑，更展現金門高中田徑隊深厚的長跑實力，即使在資源與環境的考驗下，選手與教練團隊仍能攜手並進，成功在全國最高等級的競技殿堂為家鄉爭光。

金門高中盧羿霏在全中運高女組五千公尺勇奪銅牌。（金門縣政府提供）金門高中盧羿霏在全中運高女組五千公尺勇奪銅牌。（金門縣政府提供）

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