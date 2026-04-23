中職》味全龍「Team Dragons台北城市月」 跨界籃、排共創盛典

Team Dragons 城市手搖旗。（味全提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕味全龍職業棒球隊將於五月正式開啟最受矚目的「Team Dragons台北城市月」系列活動。首波重頭戲「Team Dragons 台北城市月主題日」將於5月1日霸氣降臨。今年味全龍特別邀請同樣以臺北為家的兩支職業勁旅「臺北台新戰神」與「臺北伊斯特職業排球隊」跨界集結，並邀請HBL冠軍雙強松山高中及陽明高中擔任開球嘉賓，打造前所未有的臺北運動戰線，邀請全臺北的龍迷一起捍衛主場榮耀。

限定入場好禮：臺北街景手搖旗，席捲看台視覺焦點

請繼續往下閱讀...

5月1日當天入場，即可獲得精美的「Team Dragons 城市手搖旗」。旗面設計融合臺北標誌性地標與潮流元素，象徵龍迷與這座城市共同進退的榮譽感。穿上你的臺北限定球衣，揮舞手搖旗，為臺北吶喊、為龍將應援！

王者駕到：HBL 冠軍雙強松山高中、陽明高中，驚喜現身開球

主題日當天，球場將迎來象徵臺北校園運動最高榮譽的貴賓。球團特別邀請於114學年度 HBL高中籃球聯賽勇奪雙料冠軍的臺北在地隊伍擔任開球嘉賓。男子組由衛冕成功、寫下隊史二連霸紀錄的「綠色神盾」松山高中帥氣登台；女子組則由演出震撼逆轉秀、勇奪校史首座冠軍金盃的陽明高中華麗現身。這兩隊剛在臺北小巨蛋拋下封王彩帶的冠軍之師，將把不輕言放棄的鬥魂帶到天母棒球場，與龍將們一同傳遞臺北運動城的王者氣勢。

跨界英雄帖：限量合影機會與全能運動體驗

當龍之烈焰遇上戰神的剛毅與伊斯特的靈動，臺北的體育能量將推向巔峰。凡於官方商店購買「臺北城市限定球衣」，即可獲得「跨界球員合影會」限量號碼牌，一次捕捉球星同框的夢幻瞬間。此外，球場周邊特別設置了籃球投籃體驗與排球精準墊球互動區，讓不同領域的球迷都能在現場揮灑汗水，挑戰自我極限，親身感受跨界運動的無窮魅力。

萌力全開：吉祥物齊聚 DRAGONS CAFE mini

除了場上的熱血對決，場外的吉祥物見面會更是焦點。味全龍吉祥物威弟、芮美將與臺北戰神吉祥物戰神Richart、伊斯特排球隊吉祥物兔之助聯萌會師。球迷朋友只要到 DRAGONS CAFE mini 購買指定套餐，即可領取拍照號碼牌，一次捕捉萌寵同台賣萌的可愛身影。名額有限，喜愛吉祥物的粉絲千萬別錯過這場珍貴的同樂會。

熱血音浪：公館青少年強勢登台，唱響城市夢想

5/1賽前特別邀請到最具臺北在地代表性的新生代樂團「公館青少年」擔任表演嘉賓。出身於臺北學術心臟地帶的他們，以鮮明特別的雙主唱旋律線為特色，以獨特的方式訴說著青少年們的學業、友情和愛情。這群充滿能量的音樂人，將帶領全場龍迷在開賽前燃起心中最火燙的臺北魂，用歌聲為這座城市的運動盛典拉開序幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法