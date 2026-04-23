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MLB》未來有可能投球時不打擊？ 大谷翔平：決定權不在我...

2026/04/23 16:01

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平今天恢復投打二刀流，面對巨人繳出6局7K無失分好投，目前防禦率只有0.38，高居國聯防禦率王，可惜無緣拿下第3勝。對於未來自己會不會再度登板時不打擊，大谷表示，全權交由總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定。

大谷翔平日前因為背部曾被觸身球砸中，16日先發對決大都會只投不打，這是大谷翔平自2021年5月28日之後，再度只以「投手大谷」身分出賽。大谷繳出6局10K失1分的優質先發，幫助道奇以8：2擊敗大都會，收下本季第2勝。羅伯斯賽前曾表示，為了減輕「投手大谷」的負擔，未來不排除在登板日讓「打者翔平」休息。

「投手大谷」今天對戰巨人主投6局用91球，被敲5安無失分，另外飆出7次三振，最快球速達100.6英哩（約161.9公里），開季連4戰投出優質先發，無奈道奇一分未得，終場以0：3遭完封，大谷也無緣勝投。他今天4打數無安打吞1K，打擊率降至0.258，中斷跨季連續53場上壘的亞洲紀錄，這項也紀錄追平了格林（Shawn Green），成為道奇自1958年遷至洛杉磯後的隊史最長紀錄。

對於未來登板可能會出現「只投不打」的選項，大谷翔平回應：「這是總教練決定的，自己會做好萬全的準備，球季很長，讓其他人擔任DH來尋找手感，也是一種戰略，我不一定在投球當天就非得上場打擊，這取決於什麼對球隊整體最好，決定權不在我，雖然每場比賽都想上場打擊，但如果被要求專注於投球，那我也會全力以赴。」

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