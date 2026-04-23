MLB》火球數據創新高！投手大谷又進化 巨人主帥：球威好驚人

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級巨星大谷翔平今天恢復投打二刀流，面對巨人繳出6局7K無失分的優質先發，可惜無緣本季第3勝。根據日媒《產經體育》報導指出，投手大谷的火球又再度進化，一項紀錄寫下生涯新高。

大谷翔平今天對戰巨人主投6局用91球，被敲5安無失分，另外飆出7次三振，最快球速達100.6英哩（約161.9公里），開季連4戰投出優質先發，無奈道奇遭對手以0：3遭完封，大谷無關勝敗，但目前以防禦率0.38，高居國聯防禦率王。

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根據《產經體育》數據顯示，大谷此役平均直球球速為98.8英哩（約159公里），創下他旅美生涯第5快的紀錄，若僅計算投滿6局以上的先發場次，這場比賽則是他的生涯最速紀錄，這充分顯示了大谷在復健期間的肌力強化與投球機制調整獲得了成效。

對於今天速球的好手感，大谷翔平受訪表示，「上一次先發時感覺不太好，但今天感覺很棒，包括轉速在內，都能投到自已想要的位置，至於背後具體是什麼原因造成這樣的結果，必須透過科學方式去理解，會去回顧這兩次的表現，找出好與壞的關鍵。

大谷翔平今日直球轉速高達2537轉，大幅超越他本季平均的2468轉，展現出極強的球威。巨人總教練維特洛（Tony Vitello）賽後也盛讚：「春訓時大谷還在找手感，但今晚他積極進攻好球帶，那球威簡直太驚人了。」

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