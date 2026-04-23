桌球》T.LEAGUE海外首戰登陸竹縣 明天中午開搶門票

NOJIMA T.LEAGUE 2026~2027賽季開幕戰，首度以海外賽事形式登場，並選擇於7月25日在新竹縣，作為聯賽史上的「初陣」。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕由在地品牌「蛋牌 （The Egg）」主辦、新竹縣協辦的「日本Nojima T.LEAGUE海外開幕戰」，7月25日將在新竹縣立體育館登場，台灣知名桌球選手林昀儒、鄭怡靜都將赴會。門票票價從900元到3800元不等，學生指定席次有8折，明天（24日）中午12點在拓元售票系統全面開賣，因採單日、單票制，1張票可同時觀賽男、女組競技。

縣長楊文科說，這次賽事透過跟在地產業協作而落地，算是新竹縣推動國際體育交流的重要成果，也開啟了T.LEAGUE海外發展的新頁，可望讓台灣再掀桌球熱。

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活動官網顯示，NOJIMA T.LEAGUE 2026~2027賽季開幕戰，首度以海外賽事形式登場，選擇台灣新竹作為全新賽季的起點，開啟聯賽史上的「初陣」。

縣府表示，開幕戰採男、女組雙賽制，男子組由木下Meister東京對戰T.T埼玉，國內知名選手林昀儒將出賽。女子組則由木下Abyell神奈川迎戰TOP少女名古屋，一樣精彩可期。

縣府教育局長蔡淑貞說，新竹縣能作為 T.LEAGUE 海外首站的合作城市，見證在地企業「蛋牌」與國際職業賽事接軌的強大動能，縣府將扮演好平台角色，協助在地產業結合體育觀光資源，持續營造優質的投資環境與賽事場域，以吸引更多國際級活動跟在地產業結合，讓新竹縣成為兼具科技實力與運動活力的國際城。

日本Nojima T.LEAGUE新賽季的海外開幕戰7月底選擇在新竹縣登場，我國桌球好手林昀儒和鄭怡靜都將出戰。（取自竹縣府官網）

日本Nojima T.LEAGUE新賽季的海外開幕戰7月底選擇在新竹縣登場，我國桌球好手林昀儒和鄭怡靜都將出戰。（取自竹縣府官網）

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