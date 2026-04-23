自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》罕見擊中標竿頂端！克魯茲轟出本季最狂暴力轟 海盜主帥：這輩子沒見過...

2026/04/23 17:48

〔體育中心／綜合報導〕海盜外野重砲克魯茲（Oneil Cruz）今天在9局上敲出超大號暴力轟，幫助球隊以8：4擊敗遊騎兵。克魯茲這一發全壘打令人瞠目結舌，因為罕見擊中全壘打標竿頂端，擊球初速116.9英哩更是大聯盟本季最強勁的一發全壘打。

克魯茲今天前4打席無安打，還吞下3次三振，9局上最後打席在一二壘有人、1出局，球隊以5：4領先時上場打擊，瞄準遊騎兵牛棚左投畢克斯（Jalen Beeks）的紅中79.7英哩的卡特球，大棒一揮將球掃向右外野大牆之外，形成一發3分砲，本季第7轟助隊鎖定勝局。

這一發3分砲打到全壘打標竿頂端，並彈進外野第三層看台，根據Statcast系統顯示，若沒有被標竿擋住的話，這球的飛行距離將達到432英呎，擊球初速為116.9英哩（約188公里），是本季至今最強勁的一發全壘打，也是遊騎兵主場Globe Life Field啟用6年多來，擊球初速第二快的紀錄，僅次於太空人明星強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的117英哩。

值得一提的是，克魯茲曾在2025年5月25日對戰釀酒人時，擊出擊球初速高達122.9英哩的全壘打，至今仍是大聯盟紀錄。對於這一發超大號怪力全壘打罕見打到全壘打標竿頂端，克魯茲笑說，他還沒有看過影片，但其實也沒有必要，因為他已經在現場親眼見證了，不需要再看一遍。

克魯茲也透露在9局上打擊前，他曾告訴隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）：「我今天打得很掙扎，但我必須在這個打席有所作為，我對他說，我會在那裡打出一支全壘打，他把我拉到一旁，狠狠地拍了一下我的頭，然後我就上場打擊了。」沒想到預言居然成真了。

「那球簡直是被打爆了，」海盜隊總教練凱利（Don Kelly）坦言，這輩子可能沒見過這樣的全壘打，歐蘇納2015年在邁阿密可能打過類似的，但能把球直接轟到全壘打標竿頂端，這真的太不可思議了，無論之前發生了什麼，或是前幾場比賽表現如何，他始終專注於當下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中