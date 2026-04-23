MLB》罕見擊中標竿頂端！克魯茲轟出本季最狂暴力轟 海盜主帥：這輩子沒見過...

〔體育中心／綜合報導〕海盜外野重砲克魯茲（Oneil Cruz）今天在9局上敲出超大號暴力轟，幫助球隊以8：4擊敗遊騎兵。克魯茲這一發全壘打令人瞠目結舌，因為罕見擊中全壘打標竿頂端，擊球初速116.9英哩更是大聯盟本季最強勁的一發全壘打。

克魯茲今天前4打席無安打，還吞下3次三振，9局上最後打席在一二壘有人、1出局，球隊以5：4領先時上場打擊，瞄準遊騎兵牛棚左投畢克斯（Jalen Beeks）的紅中79.7英哩的卡特球，大棒一揮將球掃向右外野大牆之外，形成一發3分砲，本季第7轟助隊鎖定勝局。

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這一發3分砲打到全壘打標竿頂端，並彈進外野第三層看台，根據Statcast系統顯示，若沒有被標竿擋住的話，這球的飛行距離將達到432英呎，擊球初速為116.9英哩（約188公里），是本季至今最強勁的一發全壘打，也是遊騎兵主場Globe Life Field啟用6年多來，擊球初速第二快的紀錄，僅次於太空人明星強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的117英哩。

值得一提的是，克魯茲曾在2025年5月25日對戰釀酒人時，擊出擊球初速高達122.9英哩的全壘打，至今仍是大聯盟紀錄。對於這一發超大號怪力全壘打罕見打到全壘打標竿頂端，克魯茲笑說，他還沒有看過影片，但其實也沒有必要，因為他已經在現場親眼見證了，不需要再看一遍。

克魯茲也透露在9局上打擊前，他曾告訴隊友歐蘇納（Marcell Ozuna）：「我今天打得很掙扎，但我必須在這個打席有所作為，我對他說，我會在那裡打出一支全壘打，他把我拉到一旁，狠狠地拍了一下我的頭，然後我就上場打擊了。」沒想到預言居然成真了。

「那球簡直是被打爆了，」海盜隊總教練凱利（Don Kelly）坦言，這輩子可能沒見過這樣的全壘打，歐蘇納2015年在邁阿密可能打過類似的，但能把球直接轟到全壘打標竿頂端，這真的太不可思議了，無論之前發生了什麼，或是前幾場比賽表現如何，他始終專注於當下。

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