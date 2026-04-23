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亞運》花園碼頭設400間貨櫃屋 1戶3人1台冷氣力抗9月高溫

2026/04/23 17:07

花園碼頭旁有貨櫃屋，考察期間不開放拍攝。（記者盧養宣攝）花園碼頭旁有貨櫃屋，考察期間不開放拍攝。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日開幕，此次籌委會不新建選手村，安排選手入住飯店、郵輪與組合貨櫃屋，考察團今實地考察位於花園碼頭的組合貨櫃屋，因內部仍需微調，不開放媒體拍攝。房間採3人一間，一戶內僅1台冷氣，不過籌委會代表指出，木質結構會吸附冷氣，搭配三層隔熱玻璃窗，能阻絕熱氣。

根據亞運籌委會的資訊，花園碼頭共設約400戶貨櫃屋，內裝採全木材裝潢，採取「ㄇ」字型的雙邊連結設計，每一邊都是相同格局，內有一間廁所、一間淋浴間，以及更衣室，也附冰箱、洗衣機以及保險箱，兩個房間設計入住3個人，單人床長為195公分、寬為90公分，針對身材高大的選手則附有延伸板凳，不過整體空間仍略顯擁擠。

值得一提的是，一戶空間裡有2間房，但只有一台冷氣，可能難以因應屆時9月的天氣，籌委會代表指出，建議選手在就寢前先開門讓冷氣在室內循環，加上貨櫃屋採全木材打造，木質結構會吸附冷氣保溫，搭配三層隔熱玻璃窗，能阻絕熱氣。

除了選手住宿的貨櫃屋外，碼頭區仍設有各國奧會（NOC）的辦公區域，以及餐廳、醫療站、選手交誼廳、健身空間、以及轉運站，已具選手村規模。

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