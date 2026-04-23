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排球》賴湘程助隊奪德甲隊史首冠 締造台灣首見紀錄

2026/04/23 18:02

賴湘程。（賴湘程提供）賴湘程。（賴湘程提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕德國女子排球甲級聯賽總決賽於當地時間 4 月 22 日晚間落幕，圖林根蘇爾樂透女排在主場迎來歷史一刻，以 25:20、25:16、25:22擊敗德勒斯登體育俱樂部，系列賽三戰全勝封王，奪下隊史首座德國聯賽冠軍。加上今年 2 月拿下的德國盃冠軍，蘇爾樂透本賽季完成「雙冠王」壯舉，寫下隊史最輝煌的一季。

對於這支來自德國小城、過往並非傳統強權的球隊而言，這不只是冠軍，而是一段近乎童話般的賽季結局。

賴湘程。（賴湘程提供）賴湘程。（賴湘程提供）

台灣自由球員賴湘程也隨隊締造歷史，在德國盃奪冠後，再拿下聯賽冠軍，成為台灣排球史上首位在歐洲頂級聯賽完成「雙冠」的選手，持續拓展台灣球員在國際賽場的能見度。

回顧整個賽季，蘇爾樂透自例行賽以第二名之姿晉級季後賽後，一路保持強勢表現，未吞敗績挺進決賽。最終面對擁有六座冠軍的德勒斯登，依舊展現穩定與成熟度，完成橫掃封王，也讓這支「黑馬」球隊正式站上巔峰。

談及奪冠當下的心情，賴湘程坦言，在頒獎時情緒早已湧上，「那一刻真的有點想哭，但又很不真實。」她也提到主場氛圍令人難忘，「整個場館擠滿人，大家都很嗨，還有大布條跟不間斷的加油聲，那種感覺真的很震撼。」在滿場球迷見證下奪冠，也讓這一刻顯得格外深刻。

回顧這一季的成長，賴湘程認為自己在比賽強度與技術層面都有明顯提升。「不管是球速、角度，跟以前相比都差很多。」她也直言，在歐洲高強度對抗下，讓自己有種「更上一層樓」的感覺。

從一開始旅德時的適應與不安，到如今站上冠軍舞台，賴湘程坦言這段過程並不容易，「一開始真的蠻辛苦的，但撐過去之後，可以感覺到自己的防守在進步，心態也變得更強壯。」隨著時間推進，她逐漸找到自己的位置與節奏，也用表現證明自己。

這座聯賽冠軍與德國盃雙冠，也為她帶來更大的信心。賴湘程表示，這段經歷讓她對未來更加確定，「會更有信心去面對下一個球季的挑戰，也希望可以繼續在海外挑戰。」

從「等待18年的德國盃冠軍」，到「隊史首座聯賽冠軍」，蘇爾樂透用一整個賽季寫下童話般的結局；而來自台灣的賴湘程，也在這段旅程中，持續把自己的名字刻進歷史。

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