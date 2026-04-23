11金入袋氣勢驚人 縣立苑裡高中閃耀全中運

115年全國中等學校運動會（全中運）賽事今（23）日落幕，苗栗縣立苑裡高中健兒一舉斬獲11面金牌，其中角力與柔道隊共摘8金。（圖由縣立苑裡高中提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕115年全國中等學校運動會（全中運）賽事今（23）日落幕，苗栗縣立苑裡高中健兒一舉斬獲11面金牌、2面銀牌、5面銅牌以及多項優異名次，不僅刷新學校歷年參加全中運紀錄，為苗栗縣體壇寫下輝煌一頁。

這屆全中運，苑裡高中角力與柔道隊共搶下8面金牌，包括彭允承於「高男組角力希羅式第三級」、拉娃．斐束於「國女組角力自由式第四級」、陳恩芯於「高女組角力自由式第七級」、賴岳麟於「國男組角力自由式第四級」、高恩哲於「國男組角力自由式第三級」、田子佑於「國男組角力自由式第二級」。

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另，來自泰安原鄉梅園國小的瓦旦．卡瓦斯，他憑藉優異的體能與技巧，一舉奪下「國男組柔道第六級」、「國男組角力自由式第五級」兩面金牌。

此外，田徑場上亦傳來捷報，張羽樂勇奪「國女組5000公尺競走」金牌，詹雅筑則在「高女組田徑鉛球」項目封后。武術方面，邱柏翔在「高男組武術散手56公斤級」力壓群雄奪金。

苑裡高中校長吳俊秀表示，這份榮耀屬於全體苑高人。他特別感謝縣府對體育基層的大力支持，同時也感謝苗栗縣體育會、學校家長會長及長期贊助學校的企業夥伴，讓選手能無後顧之憂地投入訓練。

校方也強調，「基層扎根」是成功的關鍵，特別感謝通霄國中、致民國中、福興武術中小學及梅園國小等各基層合作學校的信任與栽培，讓體育專才得以銜接並在全中運舞台閃耀。

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