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嘉義全中運誕生2個全國紀錄 明年由新北市接手

2026/04/23 18:42

運動部黃啟煌次長（中）宣布本屆全中運落幕，並將會旗從嘉義縣翁章梁縣長（左）手中，交接給下屆主辦的新北市政府劉和然副市長（右）。（運動部提供）運動部黃啟煌次長（中）宣布本屆全中運落幕，並將會旗從嘉義縣翁章梁縣長（左）手中，交接給下屆主辦的新北市政府劉和然副市長（右）。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／嘉義報導〕115年全國中等學校運動會於今日下午在嘉義縣舉行閉幕典禮，本屆在泳池項目由台中明道高中張雅佳締造女子50公尺、100公尺仰式全國紀錄，另出現51個大會紀錄，最終由運動部黃啟煌次長宣布本屆全中運落幕，並將會旗從嘉義縣縣長翁章梁手中，交接給下屆主辦的新北市政府劉和然副市長。

黃啟煌特別感謝翁縣長所帶領的嘉義縣政府團隊，從融合傳統文化的聖火點燃儀式、周延的賽程規劃，到貼心的接駁服務與精彩絕倫的開幕演出，處處都能看見團隊的用心與執行力。另外，次長也鼓勵運動員都能不畏艱難，勇於面對運動賽場及人生中的各項挑戰。

翁章梁表示，全中運的順利舉行，有賴近萬名教育人員、各競賽場地工作人員、警察與志工負責且無私的奉獻，才能共同寫下這段屬於嘉義、屬於全臺灣中學生的光輝歷史。同時也謝謝運動部大力支持嘉義縣承辦賽會，並補助縣府整修各項運動場館，期待未來嘉義縣於促進運動蓬勃發展的同時，亦可在賦予這些運動場地更多的想像力。

閉幕典禮由深耕在地的阮樂團表演，打造屬於嘉義縣的文化脈絡，結合運動員冒險、永不放棄精神的閉幕表演，鼓舞並祝福來自全臺灣各地優秀運動員邁向更美好的未來。此外，也播放全中運籌備過程及賽事的精彩紀錄，頒發運動團體錦標獎及運動精神獎等獎項，「超越」是本屆運動會的主題，象徵著每一位參與者都能突破自我、超越極限，在嘉義寫下屬於自己榮耀的篇章。

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