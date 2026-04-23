中職》親歷小聯盟激烈競爭 葉君璋提美職教條：沒做到沒資格當選手

葉君璋。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕味全龍隊總教練葉君璋，曾在2012年至2015年間赴美職守護者隊（當時名為印地安人隊）擔任小聯盟教練，2018年又曾赴遊騎兵隊發展聯盟擔任客座教練。被問及選手紀律、態度相關問題，葉總坦言：「在那邊都是要拚的，態度不好就不會在那邊了。」

葉總說，當地的教練不太罵選手，撇除少見的失誤狀況，唯一最不能妥協的是跑壘積極度，他就曾目睹選手因獲不死三振並未衝刺跑一壘，隨即遭換下，「在那個地方，沒辦法想像有選手不積極，連自辦賽都拼命去打。」

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葉總坦言，除非選手有退路，否則每位選手幾乎都是嚴謹面對比賽，葉總特別提到韓籍名將秋信守，說：「當時我負責安排訓練器材，一定要早到，但每天清晨他幾乎都是第一個到，也比我更早到，像他這樣的選手會那麼成功，除了天賦也有某種毅力。」

葉總說，當時的守護者隊練球量其實不多，強調實戰多於練習，遊騎兵隊做法比較不同，練球量較多。而在守護者隊，葉總提到一條鐵律：「算是球隊第一條教條，那就是守時。看過有選手早上7點練打遲到，直接被趕出去。教練也跟選手說，連時間都沒能遵守，那就沒資格當選手。」

葉總另外也提到，小聯盟選手在球隊安排下，會參與公益活動，「在選手成名前，先讓他們體認社會責任，我覺得是很重要一環，因為選手享有很多別人沒有的待遇。」

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