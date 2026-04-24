洋基「基襪大戰」挑戰橫掃紅襪、賈吉力拚第10轟 今日賽事預告與轉播

「法官」賈吉。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，基襪大戰先發投手將由洋基25歲火球少主施利特勒（Cam Schlittler）對決紅襪托勒（Payton Tolle），「法官」賈吉（Aaron Judge）力拚本季第10轟，洋基也將挑戰3連戰橫掃對手。另外則由雙城大戰大都會，萊恩（Joe Ryan）掛帥先發，對戰史考特（Christian Scott），大家千萬不要錯過了。

請繼續往下閱讀...

NBA季後賽有2場轉播，尼克和老鷹前兩場戰成1：1平手，誰能搶下G3勝利呢？MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）對戰灰狼能否再繳出大三元身手，還是「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）能率隊拿下第2勝，精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，統一獅在主場迎戰台鋼雄鷹，獅隊派出喬登，台剛推出艾速特應戰；富邦悍將在洲際挑戰中信兄弟，由魔力藍強碰勝騎士，樂天威能帝將在桃園對決味全伍鐸，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06：00 洋基 VS 紅襪 愛爾達體育2台

07：00 雙城 VS 大都會 緯來體育

09：00 道奇 VS 巨人 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 尼克 VS 老鷹 緯來體育

09：30 金塊 VS 灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF湯優盃

14：30 優霸盃 中國VS烏克蘭 A組第一輪 愛爾達體育3台

14：30 湯姆斯盃 印度VS加拿大 A組第一輪 愛爾達體育4台

18：00 湯姆斯盃 法國VS泰國 D組第一輪 愛爾達體育3台

18：00 優霸盃 印度VS丹麥 A組第一輪 愛爾達體育4台

中職

18：30 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育、緯來精采

18：30 台鋼雄鷹 VS 統一獅 愛爾達體育1台、DAZN1

18：30 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN2

TPBL

19：00 夢想家 VS 國王 MOMOTV

世界田徑巡迴賽

23：00 凱諾經典賽 愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法