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全中運》台南狂掃105面牌續衝金 包辦國、高女軟網冠軍

2026/04/23 20:58

2026全中運國男組桌球單打賽，忠孝國中余奕慶攻下金牌。（南市體育局提供）2026全中運國男組桌球單打賽，忠孝國中余奕慶攻下金牌。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026全國中等學校運動會進入白熱化競爭階段，台南市代表隊延續強勁氣勢，截至目前已累積39金、31銀、35銅，總獎牌數突破百面大關，勇奪105面獎牌，整體士氣高昂、戰力持續攀升。

球類項目表現亮眼，長榮中學陳冠守、郭冠宏分別奪下高男組網球與桌球單打金牌，忠孝國中余奕慶也在國男組桌球單打封王；善化高中林郁晨則於高女組網球單打摘銀。雙打方面，長榮中學彭靖恩、鄭旻修，以及南科高中彭楷程、歐陽伯彥皆為台南再添銅牌。

軟式網球更成為奪牌重點，後壁高中與後壁國中分別包辦高、國女組團體賽金牌，展現完整培訓體系；混合雙打由善化高中楊庭禾、王品瑀拿下銅牌，進一步鞏固台南在球類項目的競爭優勢。

游泳與田徑同樣傳出捷報。永仁高中蔡沁妍於國女組50公尺自由式強勢奪金；光華高中吳兆騏、崇明國中黃竣浩則分別在高、國男組50公尺自由式摘銅，顯示短距離項目具備穩定深度。田徑方面，佳里國中陳歆喬在國女組標槍奪金，展現技術與爆發力兼具的實力。

其他項目亦多點開花，佳里國中張桂綺在武術套路南拳、南刀全能賽勇奪金牌；玉井工商顏邑達於舉重高男組79公斤級摘銀；柔道方面，長榮中學李宜臻在高女組第7級拿下銅牌。

南市體育局表示，代表隊整體表現穩健，無論技術成熟度或臨場抗壓性皆具高水準，後續賽程仍有望持續擴大獎牌數，為台南再創佳績。

2026全中運高男組桌球單打，長榮中學郭冠宏勇奪金牌。（南市體育局提供）2026全中運高男組桌球單打，長榮中學郭冠宏勇奪金牌。（南市體育局提供）

2026全中運高女組軟式網球團體賽，後壁高中拿下金牌。（南市體育局提供）2026全中運高女組軟式網球團體賽，後壁高中拿下金牌。（南市體育局提供）

2026全中運國女組軟式網球團體賽，後壁國中拿下金牌。（南市體育局提供）2026全中運國女組軟式網球團體賽，後壁國中拿下金牌。（南市體育局提供）

2026全中運高女組柔道第7級，長榮中學李宜臻獲得銅牌。（南市體育局提供）2026全中運高女組柔道第7級，長榮中學李宜臻獲得銅牌。（南市體育局提供）

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