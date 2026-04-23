中職》坎南奪轉隊首勝！台鋼、味全並列榜首

坎南。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹坎南今面對味全龍隊，投7局失3分，等到隊友7局下攻下2分超前，拿下轉隊首勝。台鋼雄鷹終場4:3擊敗味全龍，賽後雙方無勝差，共同以11勝6敗（台鋼多1場和局）並列榜首。

轉隊後兩度先發都吞敗的台鋼先發投手坎南，今第3次先發、本季首次面對味全龍，在2局下遭到狙擊。王順和、張政禹連續安打，2出局後曾聖安、郭天信的安打，各帶有1分打點。

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4局上，王順和敲安，再靠隊友兩度滾地球站上三壘，曾聖安擊出內野滾地球，坎南下丘後處理不及，形成帶有1分打點內野安打。

台鋼2局下兩度在壘間出局，包括陳文杰敲安後，隊友顏郁軒搶攻本壘失敗。4局下，首位打者王柏融擊出二壘打，曾昱磬接著敲安，無人出局一三壘有人，董秉軒安打，幫助台鋼得分破蛋。

陳世嘉接著敲安形成滿壘，龍隊喊暫停，梅賽鍶續投，陳文杰再敲安，台鋼又追回1分。該半局，台鋼一度連3打席安打，追到1分差。陳文杰前3打席就完成猛打賞，連續10場安打、連13場上壘。

魔鷹5局下敲安，下一棒的王柏融擊出右外野方向深遠飛球，但在全壘打牆前遭右外野手曾聖安接殺，差一點完成中職生涯百轟。

龍隊先發投手梅賽鍶，首局曾差點和跑者魔鷹在一壘碰撞，一度跌倒幸虧起身無礙續投，投滿5局、雖僅用72球，但被擊出多達10支安打、僅失2分。

台鋼7局下再次有追分契機，面對後援投手林子昱，陳文杰擊出個人單場第4支安打，曾子祐接連安打，吳念庭高飛犧牲打，讓台鋼追平。王柏融接著擊出滾地球，裁判原判雙殺，重播輔助判決改判，王柏融靠腳程避免雙殺，也讓三壘上的曾子祐回本壘攻下超前分。

坎南今投7局、用111球，被擊出8支安打、7次三振、失3分，等到隊友7局下的超前分。

曾聖安。（記者李惠洲攝）

郭天信。（記者李惠洲攝）

梅賽鍶。（記者李惠洲攝）

陳文杰。（記者李惠洲攝）

吳念庭。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）

林詩翔關門成功。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹終場4:3擊敗味全龍，賽後雙方無勝差，共同以11勝6敗並列榜首。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹終場4:3擊敗味全龍，賽後雙方無勝差，共同以11勝6敗並列榜首。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹終場4:3擊敗味全龍，賽後雙方無勝差，共同以11勝6敗並列榜首。（記者李惠洲攝）

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