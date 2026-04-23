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全中運》尤家雙胞胎姐妹攜手 中正國中衛冕團體鈍劍金牌

2026/04/23 21:42

尤威崴（右）、尤玟雯（左），感謝教練徐碩廷的指導。（尤能傑提供）尤威崴（右）、尤玟雯（左），感謝教練徐碩廷的指導。（尤能傑提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕115年嘉義全中運今年落幕，台北市中正國中擊劍隊在「雙胞胎姊妹」尤威崴、尤玟雯領軍下，一路過關斬將，最終在國女組團體鈍劍決賽，以45:39力退林口康橋高中，完成衛冕；尤威崴和其他3名隊友施沁榆、徐友嫻、謝睿希也在團體銳劍決賽擊敗桃園自強國中，摘下金牌，中正國中在本屆全中運擊劍6個項目斬獲2面金牌，成為最大贏家。

尤家姊妹從國小二年級開始接觸擊劍運動後，就經常站上頒獎台。去年全中運，妹妹尤玟雯在賽場上展現靈活的進攻節奏，囊括個人、團體鈍劍雙金，今年全中運在個人鈍劍決賽雖以8:15不敵竹科高中呂可晨，屈居銀牌，但在團體鈍劍賽和姊姊尤威崴展現極佳默契與實力，和隊友施沁瑜先後擊退曉明國中、天母國中，決賽再打敗由另一對「姐妹花」杜宸緯、杜宸葳領軍的康橋高中，連兩年奪金，也為國中生涯畫下完美句點。

國女組團體銳劍賽，去年敗給康橋高中獲得銀牌的中正國中，今年捲土重來，一路戰勝關西國中、梓官國中、鼎金國中，決賽再以29:26險勝自強國中，將獎牌成色提升為金牌。

今年面臨國三會考壓力的尤家姊妹，在訓練時間銳減下依舊攜手摘下3金、1銀，賽後兩人也感謝教練徐碩廷及學校的支持，未來也將持續精進劍技，力拚入選青少年國手，期許能在更高的舞台上發光發亮。

尤家雙胞胎姊妹尤威崴（左）、尤玟雯（右）率領中正國中衛冕國女組團體鈍劍金牌。（尤能傑提供）尤家雙胞胎姊妹尤威崴（左）、尤玟雯（右）率領中正國中衛冕國女組團體鈍劍金牌。（尤能傑提供）

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