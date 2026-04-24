MLB》大谷翔平5支0、葛拉斯諾8局狂飆9K無失分 道奇完封巨人

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場5打數0安、吞2次三振，道奇靠明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）8局飆9次三振的無失分好投，最終道奇以3比0完封巨人，避免3連戰遭到橫掃。

葛拉斯諾首局雖然投出1次保送，單局賞3次三振化解危機。第2局道奇韓籍游擊手金慧成發生守備失誤，葛拉斯諾先讓巨人韓籍好手李政厚擊出雙殺，再送出三振上演另類3上3下。

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葛拉斯諾第3局讓對手3上3下，第4局被巨人阿拉耶茲（Luis Arraez）敲出安打，這也是巨人隊全場唯一的安打。葛拉斯諾讓巨人球星查普曼（Matt Chapman）擊出雙殺打，再賞出三振，上演另類3上3下。葛拉斯諾解決最後面對的14名打者，第9局道奇明星左投史考特（Tanner Scott）1局無失分守住勝利。

葛拉斯諾。（法新社）

道奇全場有8支安打，金慧成2安1打點，捕手拉辛（Dalton Rushing）1安1打點，塔克（Kyle Tucker）擊出2安。

大谷翔平全場5打數0安，吞2次三振，賽後打擊率降至2成45，整體攻擊指數（OPS）為0.812。

葛拉斯諾主投8局用105球，其中有69顆好球，僅被敲1安，賞9次三振、丟1次保送，摘本季第3勝，賽後防禦率降至2.45；巨人先發投手韋伯（Logan Webb）主投7局失3分，吞本季第3敗。

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