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MLB》鈴木誠也連3場開轟+猛打賞 小熊再見安收9連勝、費城人吞9連敗

2026/04/24 08:13

鈴木誠也。（法新社）鈴木誠也。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本好手鈴木誠也今天單場3安猛打賞，包含第8局擊出超前陽春砲，近期連3場開轟。小熊隊在延長賽第10局下靠史萬森（Dansby Swanson）的再見安打，最後以8比7氣走費城人。小熊收下9連勝，費城人則是苦吞9連敗。

前7局打完小熊以6比5領先，8局上費城人索沙（Edmundo Sosa）敲追平安打，雙方戰成6比6平手。鈴木誠也8局下面對費城投手凱勒（Brad Keller），他鎖定一顆95.1英哩的四縫線速球，擊出左外野超前陽春彈，這一轟的擊球初速為103.6英哩，飛行距離為393英呎，仰角為39度。

不過小熊左投瑟巴爾（Caleb Thielbar）9局上失守，被費城人A.賈西亞（Adolis García）擊出追平陽春砲，兩隊殺進延長賽。費城人10局上無功而返，10局下小熊1出局攻占滿壘，史萬森擊出右外野再見安打，這是他加盟小熊隊後的首支再見安打，幫助球隊收下9連勝。

MLB》鈴木誠也連3場開轟+猛打賞 小熊再見安收9連勝、費城人吞9連敗史萬森擊出再見安打。（美聯社）

小熊全場有18支安打是本季單場最多，布許（Michael Busch）單場2安4打點，包含一發三分砲。史萬森2安2打點；哈普（Ian Happ）也貢獻一發陽春砲。

鈴木誠也單場3安1打點，包含一發陽春彈，另選到2次保送，賽後打擊率為3成19，整體攻擊指數（OPS）為0.980。鈴木誠也近期連3場開轟，本季全壘打數來到3轟。

小熊先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）主投7局失5分3分自責，無關勝敗。小熊投手阿塞德（Javier Assad）1局無失分摘本季首勝。

費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）主投5.1局被敲12安包含2轟，失掉6分，無關勝敗，賽後防禦率為2.94。費城投手班克斯（Tanner Banks）0.1局失1分非自責，吞本季第2敗。

費城人全場有8安，以馬許（Brandon Marsh）單場3安3打點，包含兩發陽春砲最佳。這是費城人自美國時間2018年9月20日至28日以來，首次吞下9連敗，目前以8勝17敗居國聯東區墊底。

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