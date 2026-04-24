MLB》大谷翔平近兩戰9支0 道奇教頭點出問題：這樣無法有長打...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天全場5打數0安，吞2次三振，道奇靠葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發8局飆9次三振的無失分好投，最終道奇以3比0完封巨人，避免在這次的3連戰遭到橫掃。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）指出，大谷最近攻擊太多低球。

大谷翔平在昨天以投打二刀流出擊，雖然繳出6局7K無失分好投，但中斷跨季連53場上壘的紀錄。今天「打者翔平」全場5打數0安，近兩戰合計9打數沒有擊出安打，賽後打擊率降至2成45，整體攻擊指數（OPS）為0.812。

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根據日媒《體育日本》報導，羅伯斯點出大谷翔平目前的打擊問題，「他對低球出手太多，對於好球帶下方的球，要擊出長打非常困難，但他現在就是會去揮擊這些球。所以只要能專注腰帶高度的球來攻擊，成績自然會回升。」

此外，羅伯斯今天賽前提到，有考慮讓大谷翔平登板當天不打擊，「我知道上一次選擇讓他只投球、不打擊，我對不同安排是開放的，接下來會再觀察，這確實是我們有在考慮的事情，但同時也要評估有哪些替代選項。」

羅伯斯指出，讓大谷翔平在投球當天打滿5個打席沒有疑慮，若情況合適，考慮把他打序調至打線後段調整，「我認為所有選項都應該被納入考量。」

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