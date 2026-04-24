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MLB》大都會才止12連敗又出事！林多進傷兵名單、缺陣時間恐比索托還久

2026/04/24 11:22

林多。（法新社）林多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會球星林多（Francisco Lindor）因左小腿拉傷，被放進10天傷兵名單。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，預計林多將缺陣一段時間。

大都會昨天才中止本季最長的12連敗，並迎來當家強打索托（Juan Soto）歸隊。但林多卻出現左小腿拉傷，今天已經接受核磁共振（MRI）檢查，預計缺陣的時間比索托還長。索托在美國時間4月3日受傷後，直到4月22日才歸隊。

對於林多的傷勢，門多薩說，「他會缺陣好一段時間，我們對於Juan的情況，當時立刻就知道那是最好的結果，傷勢會比較輕微。但我認為這次（林多）的情況並非如此。」

林多近幾個賽季帶著各種小傷打球，包含2024年的下背痠痛、以及去年上半季的右腳小指骨折。這是林多自2021年7月的右側腹斜肌拉傷後，再度進入傷兵名單。

「我們是運動員。」林多表示，「我們依賴自己的身體，這種事就是會發生。這是比賽的一部分，是難免的。你只能堅強起來，想辦法恢復健康。」

現年32歲的林多本季出賽24場，交出2轟、5分打點，打擊率2成28的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.669。

不過，大都會今天以10比8擊敗雙城，收下2連勝。

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