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MLB》日本強打村上宗隆連6場敲安、中斷連5場開轟 還秀美技守備

2026/04/24 09:13

村上宗隆。（法新社）村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日籍好手村上宗隆今天全場5打數1安、吞3次三振，中斷連5場開轟的表現。白襪靠班尼泰迪（Andrew Benintendi）的關鍵三分砲，最終白襪在客場以4比1擊敗響尾蛇。

村上宗隆第3局擊出右外野一壘安打，白襪該局靠瓦加斯（Miguel Vargas）的適時安打拿到1分。村上宗隆第4局上演美技守備，響尾蛇打者卡斯提洛（Adrian Del Castillo）擊出一、二壘間強勁滾地球，村上宗隆飛撲攔下，並傳給補位的投手完成刺殺。

前8局打完雙方戰成1比1平手，第9局班尼泰迪轟出右外野超前三分砲，這一轟的飛行距離有410英呎之遠。白襪最終收下近4戰第3勝。

村上宗隆全場5打數1安，吞3次三振，賽後打擊率為2成53，整體攻擊指數（OPS）為0.992。村上宗隆雖然中斷連5場開轟表現，近期則是連6場敲安。

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）全場4支0，吞1次三振，賽後打擊率為2成96。

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