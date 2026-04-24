MLB》洋基火球少主8局好投 條紋軍橫掃紅襪、收本季新高6連勝

洋基火球少主施利特勒。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕「基襪大戰」3連戰最後一場，洋基25歲火球少主施利特勒（Cam Schlittler）今天交出8局失2分1分自責的好投，幫助條紋軍在客場芬威球場以4比2擊敗紅襪。洋基不但三連戰橫掃死對頭紅襪，還收下本季新高的6連勝。

施利特勒第2局1出局被對手攻占二壘，這時自家三壘手羅沙里歐（Amed Rosario）出現守備失誤，接著紅襪梅耶爾（Marcelo Mayer）敲適時安打，讓施利特勒失掉1分。

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洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）第5局擊出追平陽春砲，但紅襪捕手納瓦瑞茲（Carlos Narváez）5局下擊出超前陽春彈，前6局打完洋基以1比2落後。

第7局洋基球星貝林傑（Cody Bellinger）代打擊出帶有2分打點的超前安打，接著MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）敲適時安打再拿1分，洋基單局攻進3分超前比數。施利特勒投完8局僅掉2分，第9局洋基終結者貝納（David Bednar）讓對手3上3下，最終條紋軍收下6連勝，以16勝9敗居美聯東區龍頭。

施利特勒主投8局用96球，被敲4安包含1轟，賞5次三振、丟1次保送，收本季第3勝，賽後防禦率為1.77，此戰最快丟到99.4英哩（約159.9公里）。洋基全場有10安，賈吉全場4打數1安1打點、吞3次三振，賽後打擊率為2成42。

紅襪新人左投托勒（Payton Tolle）主投6局僅失1分，狂賞11次三振，無關勝敗。紅襪左投庫勒姆（Danny Coulombe）僅投0.2局失3分，吞本季首敗。紅襪以9勝16敗居美聯東區墊底。

此外，紅襪日籍好手吉田正尚全場4支0，賽後打擊率為2成62。

Cam Schlittler is through 8 innings at Fenway Park!



His family is loving it pic.twitter.com/yx8Aaq36tY — MLB （@MLB） April 24, 2026

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