全中運嘉義縣代表隊奪2金7銀20銅 獎勵金加倍共發456萬元

朴子國中黃珞旖獲全中運國女組自由式第五級金牌（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年全國中等學校運動會在嘉義縣舉辦，昨天圓滿落幕，地主嘉義縣代表隊204名選手參加木球、田徑、羽球、角力、射箭、桌球、軟式網球、游泳、跆拳道、武術、輕艇、自由車等12競賽種類賽事，獲得2金7銀20銅共29面獎牌的成績，與上屆8金5銀11銅共24面獎牌相比多5面獎牌，本屆縣府加倍發放選手獎勵金，金牌選手可獲得20萬元獎勵金，將發放獎勵金共456萬元。

東石高中莊宇僑在全中運高男組角力希羅式第十級摘金。（嘉義縣政府提供）

今年全中運賽事包含田徑、游泳等21個種類，共51項破大會紀錄、1項平大會紀錄、5項創大會紀錄，游泳2項破全國紀錄；嘉義縣角力選手獲得2金3銀14銅，高男組角力希羅式第十級東石高中莊宇僑摘金，創下高中3連霸；朴子國中黃珞旖獲國女組自由式第五級金牌；永慶高中取得1銀6銅、梅山國中及過溝國中皆為1銀2銅、東石高中及朴子國中另取得1銅、民雄農工1銅、民雄國中1銅。

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嘉義縣長翁章梁頒獎給莊宇僑。（嘉義縣政府提供）

民雄國中在輕艇項目奪下2銀1銅；梅山國中木球奪得1銀；跆拳道由永慶高中奪得1銀1銅；軟式網球大林國中奪得1銅；本屆選辦項目武術奪得3銅，由東石高中、永慶高中、朴子國中獲獎。

嘉義縣長翁章梁頒獎給黃珞旖。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣全中運金牌得主先前獎勵金8萬元，今年提高至10萬元，其餘各名次酌有調升，連霸獎金原本為3萬元，今年提高至6萬元，因由嘉義縣承辦賽事，為獎勵在地選手，獎金加倍發給，鼓勵選手努力精進。

縣府教育處表示，去年起由中正大學辦理嘉義縣奪金精進計畫，透過運動科學、心理輔導及防護資源整合，提升選手競技能力。賽事中與大林慈濟醫院高功能運動醫學中心團隊合作，為選手進行運動傷害防護，將繼續支援體育發展，鼓勵更多青少年投入運動，培養未來的運動明星，期待在明年全國中等學校運動會再創佳績。

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