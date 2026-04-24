自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

竹縣小將全中運奪48面獎牌、127項次入前八 刷新歷史新高

2026/04/24 09:14

尖石國中陳杰于在3000公尺賽事中奪銀，個人累計1銀1銅。（擷取自新竹縣政府官網）尖石國中陳杰于在3000公尺賽事中奪銀，個人累計1銀1銅。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕115年全國中等學校運動會（以下簡稱全中運）落幕，新竹縣代表隊在本屆賽事中累計斬獲9金、20銀、19銅，總計48面獎牌，成功刷新新竹縣參加全中運單次獎牌總數紀錄，不僅較去年大幅增加8面獎牌，前八名項次更達127項次，創下歷年最亮眼成績。

縣長楊文科表示，今年代表隊達標參賽人數創下新高，展現竹縣近年深耕基層運動培訓體系、優化訓練環境及強化獎勵制度的實質成果。全中運獲得前6名成績的選手，皆可獲得縣府獎勵金，針對設籍在竹縣1年以上的全中運選手，更加碼發放長達1年的培訓補助金，雙重獎金加碼，期盼激勵更多選手續留新竹縣。

這屆賽事尾聲，新竹縣選手持續衝刺，上午便由博愛國中黃梓維與黃郁喬展現絕佳默契，勇奪羽球混雙冠軍，這不僅是兩人在全中運賽場的首面獎牌，更是送給自己最棒的國中畢業禮物；五峰國中宋上頂則在拳擊項目奮力出戰拿下銀牌。

另外，田徑賽場最後1日也大豐收，湖口高中林嘉芊在女子5000公尺再摘下銀牌，個人在本屆賽事收穫5000公尺與3000公尺雙銀；東泰高中詹以安則在男子組3000公尺勇奪銀牌。國中組方面，尖石國中陳杰于在3000公尺賽事中奪銀，個人累計1銀1銅；國立竹東高中呂婕也在女子800公尺決賽中喜獲銀牌，將田徑項目總獎牌數量推進為17面獎牌，史上新高。

在單項總錦標部分，湖口國中表現尤為優異，強勢包辦國男組與國女組射箭總錦標第一名，成為本屆全中運射箭場上的最大贏家，其他單項績優學校也表現不俗，博愛國中榮獲羽球總錦標第三名；湖口高中、芎林國中分別榮獲跆拳道品勢總錦標第五名；東泰高中榮獲桌球總錦標第五名；成功國中榮獲軟網總錦標第五名；橫山國中及博愛國中分別射擊與擊劍總錦標第六名。

尖石國中田徑隊在全中運表現傑出。（擷取自新竹縣政府官網）尖石國中田徑隊在全中運表現傑出。（擷取自新竹縣政府官網）

五峰國中宋上頂（後左1） 在拳擊國男組摘下第五量級銀牌。 （擷取自新竹縣政府官網）五峰國中宋上頂（後左1） 在拳擊國男組摘下第五量級銀牌。 （擷取自新竹縣政府官網）

國立竹東高中呂婕（後左1）在女子800公尺決賽中喜獲銀牌。（擷取自新竹縣政府官網）國立竹東高中呂婕（後左1）在女子800公尺決賽中喜獲銀牌。（擷取自新竹縣政府官網）

博愛國中選手在全中運拿下羽球混雙金牌。（擷取自新竹縣政府官網）博愛國中選手在全中運拿下羽球混雙金牌。（擷取自新竹縣政府官網）

博愛國中黃梓維與黃郁喬展現絕佳默契，勇奪羽球混雙冠軍。（擷取自新竹縣政府官網）博愛國中黃梓維與黃郁喬展現絕佳默契，勇奪羽球混雙冠軍。（擷取自新竹縣政府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中