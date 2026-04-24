竹縣小將全中運奪48面獎牌、127項次入前八 刷新歷史新高

尖石國中陳杰于在3000公尺賽事中奪銀，個人累計1銀1銅。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕115年全國中等學校運動會（以下簡稱全中運）落幕，新竹縣代表隊在本屆賽事中累計斬獲9金、20銀、19銅，總計48面獎牌，成功刷新新竹縣參加全中運單次獎牌總數紀錄，不僅較去年大幅增加8面獎牌，前八名項次更達127項次，創下歷年最亮眼成績。

縣長楊文科表示，今年代表隊達標參賽人數創下新高，展現竹縣近年深耕基層運動培訓體系、優化訓練環境及強化獎勵制度的實質成果。全中運獲得前6名成績的選手，皆可獲得縣府獎勵金，針對設籍在竹縣1年以上的全中運選手，更加碼發放長達1年的培訓補助金，雙重獎金加碼，期盼激勵更多選手續留新竹縣。

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這屆賽事尾聲，新竹縣選手持續衝刺，上午便由博愛國中黃梓維與黃郁喬展現絕佳默契，勇奪羽球混雙冠軍，這不僅是兩人在全中運賽場的首面獎牌，更是送給自己最棒的國中畢業禮物；五峰國中宋上頂則在拳擊項目奮力出戰拿下銀牌。

另外，田徑賽場最後1日也大豐收，湖口高中林嘉芊在女子5000公尺再摘下銀牌，個人在本屆賽事收穫5000公尺與3000公尺雙銀；東泰高中詹以安則在男子組3000公尺勇奪銀牌。國中組方面，尖石國中陳杰于在3000公尺賽事中奪銀，個人累計1銀1銅；國立竹東高中呂婕也在女子800公尺決賽中喜獲銀牌，將田徑項目總獎牌數量推進為17面獎牌，史上新高。

在單項總錦標部分，湖口國中表現尤為優異，強勢包辦國男組與國女組射箭總錦標第一名，成為本屆全中運射箭場上的最大贏家，其他單項績優學校也表現不俗，博愛國中榮獲羽球總錦標第三名；湖口高中、芎林國中分別榮獲跆拳道品勢總錦標第五名；東泰高中榮獲桌球總錦標第五名；成功國中榮獲軟網總錦標第五名；橫山國中及博愛國中分別射擊與擊劍總錦標第六名。

尖石國中田徑隊在全中運表現傑出。（擷取自新竹縣政府官網）

五峰國中宋上頂（後左1） 在拳擊國男組摘下第五量級銀牌。 （擷取自新竹縣政府官網）

國立竹東高中呂婕（後左1）在女子800公尺決賽中喜獲銀牌。（擷取自新竹縣政府官網）

博愛國中選手在全中運拿下羽球混雙金牌。（擷取自新竹縣政府官網）

博愛國中黃梓維與黃郁喬展現絕佳默契，勇奪羽球混雙冠軍。（擷取自新竹縣政府官網）

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