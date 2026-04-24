NBA季後賽》麥考倫制勝跳投、庫明加替補拿21分 老鷹系列賽領先尼克

麥考倫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部季後賽首輪第3戰，老鷹後衛麥考倫（CJ McCollum）全場得到23分，包含關鍵時刻的超前跳投，J.強森（Jalen Johnson）拿到全隊最高的24分，庫明加（Jonathan Kuminga）替補出發貢獻21分，最終老鷹在主場以109比108擊敗尼克，系列賽老鷹取得2比1的領先。

前三節打完老鷹以88比80領先，末節老鷹一度握有11分領先，尼克隊打出一波20比9攻勢，包含布萊德（Miles McBride）投進追平三分球，幫助尼克在剩下1分41秒追成105平。尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）在剩下最後1分03秒完成三分打，幫助尼克超前比數。

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老鷹隊在末節讀秒階段，先靠J.強森上籃攻進2分。麥考倫在最後12.5秒時投進關鍵跳投，幫助老鷹逆轉戰局。尼克執行最後一波攻勢，布朗森切入籃下傳球卻發生失誤，被庫明加抄截，讓老鷹隊帶走勝利。

庫明加（左）。（法新社）

老鷹以J.強森全場拿24分、外加10顆籃板、8助攻的表現。麥考倫拿23分，抄截、阻攻各2次。前勇士好手庫明加替補出發，整場14投9中拿到21分，其中有11分出現在上半場。亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）拿13分。

尼克以阿努諾比（OG Anunoby）29分最佳，布朗森26分，湯斯（Karl-Anthony Towns）21分、17籃板。布萊德替補出發拿15分。

例行賽戰績排東部第6的老鷹，如今在季後賽首輪以2比1領先東部第3的尼克。

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