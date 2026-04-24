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MLB》懷疑他打暗號給大谷翔平 巨人王牌韋伯對金慧成表達不滿

2026/04/24 12:25

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場以3比0完封巨人，避免系列賽遭到橫掃。不過此戰4局上，道奇日本巨星大谷翔平打擊時，巨人先發投手韋伯（Logan Webb）懷疑道奇二壘跑者金慧成打暗號，當下對他表達不滿。

這場比賽4局上2出局，道奇2出局攻占一、二壘，輪到大谷翔平打擊，韋伯在準備投球時突然退開投手丘，並對著金慧成表達不滿。

道奇主場轉播單位「SportsNet LA」的主播戴維斯（Joe Davis）指出，「韋伯正在對金慧成大聲斥責，他懷疑對方是否在傳遞暗號。」戴維斯也提到，「這是公平的，也是棒球的一部分，是一種技術。」、「從投手的角度來看，如果不喜歡這樣，就必須想辦法防止暗號被破解。」

巨人先發投手韋伯。（法新社）巨人先發投手韋伯。（法新社）

「這本來就是棒球的一部分。」擔任球評的前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）指出，「捕手可以刻意配相反球路，或延後擺出接球姿勢，來減少對方解讀暗號的時間。」

但大谷翔平該打席吞下三振，全場5打數沒有敲安，吞2次三振，賽後打擊率降至2成45。

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