MiLB》隊友失誤拖累！林昱珉先發僅投0.2局失5分吞敗 鄭宗哲敲安

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇3A台灣旅美左投林昱珉今天先發僅投0.2局狂失5分，其中有2分自責，響尾蛇3A最後以5比8敗給教士3A。

林昱珉首局連續被敲2安後，接著發生暴投，讓對手攻占二、三壘。林昱珉先送出三振抓到1個出局數，接著自家游擊手瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）發生傳球失誤，讓林昱珉失掉2分。林昱珉用三振抓到第2個出局數後，連續被敲2安再失掉1分，林昱珉被擊出二壘安打再掉1分後，單局失掉5分後就被換下場。

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總計林昱珉此戰先發只投0.2局是本季最短，共用32球中有22顆好球，被敲5安失掉5分，其中有2分為自責分，賞2次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率升至6.35，此戰最快丟到93.1英哩（約149.8公里）。

效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，今天擔任先發第六棒游擊手，全場5打數敲出1安，吞3次三振，賽後打擊率為2成62，整體攻擊指數（OPS）為0.903，守備上鄭宗哲完成2次雙殺守備。紅襪3A最後以10比4擊敗大都會3A。

小熊3A的台美混血好手「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天全場4打數沒有敲安，賽後打擊率為2成67。小熊3A最後以0比1敗給紅人3A。

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

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