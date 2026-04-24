自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》隊友失誤拖累！林昱珉先發僅投0.2局失5分吞敗 鄭宗哲敲安

2026/04/24 11:46

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇3A台灣旅美左投林昱珉今天先發僅投0.2局狂失5分，其中有2分自責，響尾蛇3A最後以5比8敗給教士3A。

林昱珉首局連續被敲2安後，接著發生暴投，讓對手攻占二、三壘。林昱珉先送出三振抓到1個出局數，接著自家游擊手瓦拉斯奎茲（Andrew Velazquez）發生傳球失誤，讓林昱珉失掉2分。林昱珉用三振抓到第2個出局數後，連續被敲2安再失掉1分，林昱珉被擊出二壘安打再掉1分後，單局失掉5分後就被換下場。

總計林昱珉此戰先發只投0.2局是本季最短，共用32球中有22顆好球，被敲5安失掉5分，其中有2分為自責分，賞2次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率升至6.35，此戰最快丟到93.1英哩（約149.8公里）。

效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，今天擔任先發第六棒游擊手，全場5打數敲出1安，吞3次三振，賽後打擊率為2成62，整體攻擊指數（OPS）為0.903，守備上鄭宗哲完成2次雙殺守備。紅襪3A最後以10比4擊敗大都會3A。

小熊3A的台美混血好手「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天全場4打數沒有敲安，賽後打擊率為2成67。小熊3A最後以0比1敗給紅人3A。

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中