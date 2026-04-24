MLB》巨人王牌韋伯砸人來報仇？ 道奇拉辛挨球吻後「出鬼腳」回擊

拉辛。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以3比0完封巨人，但比賽中雙方出現火藥味，道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）挨觸身球後，他試圖破壞對手雙殺，讓巨人明星二壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）直言，「這很骯髒，但對我來說，這就是棒球。」
今天雙方3連戰最後一場，巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）在第6局對拉辛連投2顆內角球，第2顆直球砸中拉辛。下一棒的道奇南韓好手金慧成敲二壘方向滾地球，阿拉耶茲傳二壘給巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames），接著阿德梅斯要傳一壘完成雙殺時，拉辛試圖以強硬滑壘衝撞來破壞雙殺守備，這個守備讓多名巨人選手對拉辛相當不滿。
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道奇隊官網指出，這起衝突的起點，很可能要追溯至3連戰的首場比賽。當時拉辛在第6局於本壘觸殺南韓跑者李政厚，接著拉辛被拍到走回道奇休息區時說爆粗口。李政厚當天因原本就瘀傷的股四頭肌傷勢加劇，最終提前退場。
巨人王牌投手韋伯。（美聯社）
「裁判說因為他滑進Willy的腳，所以判定雙殺」阿拉耶茲說，「對我來說，那不是好的棒球，那不是乾淨的比賽。還好Willy沒事，我們也完成了雙殺。」
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，韋伯就是故意砸拉辛，「他們會用球砸你，Webby的控球很好，我懂，他們會否認，沒關係....這不是針對阿德梅斯，而且他們也完成雙殺，這是好的棒球，是強硬風格的棒球。」
對於拉辛疑似對李政厚噴垃圾話，羅伯斯指出，「對我來說，他就是說了那句話，我不認為他是針對個人。但他們（巨人隊）看到，社群媒體會傳開。Webby是一名老派的球員，他在保護自己的隊友。」
拉辛表示，他曾與金慧成談過，來關心李政厚的狀況，他也知道這段影片在社群媒體上的反應，「我其實不太在乎，我很努力打球、很有激情...那句話沒有針對他或任何人，我覺得有些只是把小事放大了。」
對於是否故意砸拉辛，韋伯僅說，那只是一顆內角球。
Dalton Rushing got plunked and then slid hard into Willy Adames at second base— Jomboy Media （@JomboyMedia） April 23, 2026
This came after it looked like he said "fuck 'em" when Jung Hoo Lee got hurt from sliding into Rushing on Tuesday pic.twitter.com/s9rHWJV8fg