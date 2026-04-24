MLB》巨人王牌韋伯砸人來報仇？ 道奇拉辛挨球吻後「出鬼腳」回擊

拉辛。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以3比0完封巨人，但比賽中雙方出現火藥味，道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）挨觸身球後，他試圖破壞對手雙殺，讓巨人明星二壘手阿拉耶茲（Luis Arraez）直言，「這很骯髒，但對我來說，這就是棒球。」

今天雙方3連戰最後一場，巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）在第6局對拉辛連投2顆內角球，第2顆直球砸中拉辛。下一棒的道奇南韓好手金慧成敲二壘方向滾地球，阿拉耶茲傳二壘給巨人游擊手阿德梅斯（Willy Adames），接著阿德梅斯要傳一壘完成雙殺時，拉辛試圖以強硬滑壘衝撞來破壞雙殺守備，這個守備讓多名巨人選手對拉辛相當不滿。

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道奇隊官網指出，這起衝突的起點，很可能要追溯至3連戰的首場比賽。當時拉辛在第6局於本壘觸殺南韓跑者李政厚，接著拉辛被拍到走回道奇休息區時說爆粗口。李政厚當天因原本就瘀傷的股四頭肌傷勢加劇，最終提前退場。

巨人王牌投手韋伯。（美聯社）

「裁判說因為他滑進Willy的腳，所以判定雙殺」阿拉耶茲說，「對我來說，那不是好的棒球，那不是乾淨的比賽。還好Willy沒事，我們也完成了雙殺。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，韋伯就是故意砸拉辛，「他們會用球砸你，Webby的控球很好，我懂，他們會否認，沒關係....這不是針對阿德梅斯，而且他們也完成雙殺，這是好的棒球，是強硬風格的棒球。」

對於拉辛疑似對李政厚噴垃圾話，羅伯斯指出，「對我來說，他就是說了那句話，我不認為他是針對個人。但他們（巨人隊）看到，社群媒體會傳開。Webby是一名老派的球員，他在保護自己的隊友。」

拉辛表示，他曾與金慧成談過，來關心李政厚的狀況，他也知道這段影片在社群媒體上的反應，「我其實不太在乎，我很努力打球、很有激情...那句話沒有針對他或任何人，我覺得有些只是把小事放大了。」

對於是否故意砸拉辛，韋伯僅說，那只是一顆內角球。

Dalton Rushing got plunked and then slid hard into Willy Adames at second base



This came after it looked like he said "fuck 'em" when Jung Hoo Lee got hurt from sliding into Rushing on Tuesday pic.twitter.com/s9rHWJV8fg — Jomboy Media （@JomboyMedia） April 23, 2026

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