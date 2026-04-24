MiLB》陳柏毓先發4局失2分無關勝敗 張弘稜5局失5分收本季首勝

陳柏毓。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜小聯盟2A的台灣旅美右投陳柏毓，今天主投4局失2分1分自責，無關勝敗。而效力海盜高階1A的台灣右投張弘稜，今主投5局失5分收本季首勝。

陳柏毓此戰登板先發面對國民2A，首局雖然被敲2安，但出現一次雙殺守備沒有失分。第2局陳柏毓先丟觸身球，1出局後被擊出二壘安打，讓對手攻占二、三壘。陳柏毓連賞2次三振化解危機。第3局陳柏毓1出局後被敲安，他製造雙殺守備，讓對手上演另類3上3下。陳柏毓前4局都沒有失分。

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不過，第5局陳柏毓先被擊出一發陽春砲，接著投出保送和被擊出安打、加上隊友失誤，讓對手無人出局攻占一、三壘，讓陳柏毓因此退場。國民2A用雙殺打換回1分，海盜2A最終以11比2贏球。

總計陳柏毓帳面上先發4局用73球，被敲4安包含1轟，失掉2分有1分為自責分，賞4次三振，丟2次保送、1次觸身球，賽後防禦率為5.65。

張弘稜。（資料照，記者李惠洲攝）

張弘稜今登板面對勇士隊高階1A，開賽張弘稜不穩，單局丟3次保送、1次觸身球，外加被敲2安，首局失掉3分。第2局張弘稜挨了兩發陽春砲，單局再失2分。張弘稜從第3局起讓對手6上6下，第5局一開始連續被敲2安，張弘稜先三振抓到一個出局數，接著對手盜三壘出局，張弘稜再賞出三振，完成投球工作。

總計張弘稜先發5局用75球，其中有44顆好球，被敲6安包含2轟，失掉5分，賞4次三振，丟3次保送、1次觸身球，賽後防禦率為10.66。

效力洋基高A的混血小將林台加（Tyler Wilson），今天全場4打數1安1打點，選到1次保送，賽後打擊率為2成；效力道奇1A的台灣好手柯敬賢，全場3打數吞3次三振，另選到1次保送，跑回1分，賽後打擊率為3成46。

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