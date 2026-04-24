全中運基隆7金7銀6銅 明德國中射擊隊4金2銀1銅成最大贏家

全中運射擊10公尺空氣手槍國中男女混合組摘下金牌，圖為基隆市明德國中的李孟桓（右）、李苡慈（左）。（基隆市教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕115年全國中等學校運動會圓滿落幕，基隆市代表隊以7金7銀6銅再創佳績；其中，明德國中射擊隊奪下4金2銀1銅，創校史最佳成績。陳亮希首次參賽，1人包辦2金，表現最為亮眼；明德小將無論個人或團隊項目皆能相互支持、穩定輸出，充分體現長期訓練與團隊默契累積的成果。基隆市長謝國樑親自到校訪視射擊隊，謝國樑承諾再投入500萬元優化靶場設備。

基隆市教育處指出，在多項重要賽事的跆拳道金牌得主基隆女中林侑萱，此次於高中女子組對打67公斤級亦不負眾望，勇奪金牌；國中組成功國中王紫琳、曾詩晴、施冠銓、黃剴楨、鄭羽安等多位選手，於品勢團體賽及對打項目奪下銀、銅牌，顯示基隆在跆拳道基層培育與銜接逐步開花結果。

請繼續往下閱讀...

此外，田徑項目表現最佳，當屬二信高中吳宥葳，在國中時期2000公尺障礙賽蟬連2屆金牌，本屆作為高一新生，延續國中時期優異成績，於高中女子組3000公尺障礙拿下個人首面高中組金牌，堪稱田徑場上國中銜接高中另類連霸。

高中男子組200公尺蝶式項目，基隆高中游泳選手曹鈞硯展現優異節奏與爆發力，成功摘下金牌；並於400公尺混合式再添一面銅牌，今年奪下1金1銅，表現較去年全中運成績更上層樓；國中女子組網球個人賽事，成功國中曾汪瑩奪銅牌，較去年成績持續精進，展現技術成果與臨場應變能力。在拳擊項目，八斗高中陳昱妡勇奪隊史第一面銀牌，同校黃薰慧及林書妍則奪下銅牌，為基隆市在拳擊項目寫下嶄新里程碑。

教育處處長徐嬿立表示：「本屆全中運的成果，是所有選手、教練及學校長期努力的結晶，深感驕傲與肯定。」她強調，基隆市近年積極推動「潛優選手黃金計畫」及「績優運動選手訓練補助金」，透過重點資源挹注與制度化支持，未來將持續投入資源，優化選手訓練與支持系統，協助選手持續突破自我。

全中運射擊10公尺空氣手槍國中女子組團體賽，代表明德國中參賽奪金牌的李苡慈（左）、余昀瑾（中）、吳宇晞（右）。（基隆市教育處提供）

全中運射擊10公尺空氣手槍國中女子組個人賽，基市明德國中余昀瑾摘金。（基隆市教育處提供）

全中運射擊10公尺空氣步槍國中女子組個人賽，基市明德國中

陳亮希摘金。（基隆市教育處提供）



全中運賽事中，基隆女中林侑萱在高中女子組跆拳道對打67公斤級摘金，圖中為基隆女中校長林三維。

（基隆教育處提供）

全中運賽事，基隆高中曹鈞硯（中）在高中男子組游泳200公尺蝶式 摘下金牌。（基隆教育處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法