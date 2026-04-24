NBA季後賽》約基奇26投僅7中 灰狼火力全開粉碎金塊2：1領先

約基奇（中）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一場在客場扳回一城的灰狼，今天G3回到主場乘勝追擊，靠著6人得分達雙位數的團隊火力，防守也成功壓制對手發揮，約基奇（Nikola Jokic）拿27分，但全場26投僅7中，終場以113：96粉碎金塊，在西部季後賽首輪系列賽取得2：1領先。

雙方打完前2場各取1勝平分秋色，回到主場的灰狼今天火力全開，團隊繳出52.1％投籃命中率，有4人得分達雙位數，其中多桑姆（Ayo Dosunmu）替補拿14分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）貢獻13分，愛德華茲（Anthony Edwards）有11分，迪文森佐（Donte Divincenzo）進帳10分，上半場打完以61：39大幅領先。

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金塊防守守不住灰狼，進攻能量也不如對手，團隊命中率僅31％，約基奇雖有13分，但14投僅4中，其餘球員得分皆為個位數，下半場也毫無起色，雙方最大差距達27分，勝負沒有懸念。

愛德華茲。（法新社）

灰狼6人得分達雙位數，多桑姆替補拿25分，麥克丹尼爾斯有20分，愛德華茲斬獲17分，迪文森佐和藍道（Julius Randle）都有15分。

金塊球星約基奇拿全隊最高分，且抓下15籃板，但只有3次助攻還發生4次失誤，穆雷（Jamal Murray）同樣命中率欠佳，17投5中得16分，團隊命中率僅34％，實在難以和火力旺盛的灰狼匹敵。

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