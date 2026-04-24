中職》球來就跑？亞太成棒主球場「接球區」潛藏死亡危機

亞太成棒主球場的攝影區為抬高設計，且無防護網設計。（記者李惠洲攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕亞太成棒主球場潛藏死亡危機！中職棒球賽已於3/29在亞太成棒主球場開打，但攝影席抬高設計且未設安全網形成「接球區」，日前一記高飛界外球不偏不倚砸中本報攝影記者，市議員呼籲市府儘快研擬安全措施。

日前在亞太成棒主球場由統一獅對上中信兄弟的賽程，一記高飛界外球往一壘側攝影席飛來，不偏不倚砸中本報攝影記者李惠洲胸口，隔天前往醫院拍攝胸腔Ｘ光，幸無大礙，當天另1名攝影師則是因所站位置比較靠內側運氣好閃過球吻；隔天，同樣是在亞太成棒主球場統一獅對上中信兄弟，又一記界外球往一壘側攝影席直直飛來，所幸人員並無發生意外。

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李惠洲指出，早在亞太成棒主球場開箱時，就發現該問題的嚴重性，亞太成棒主球場的攝影區為抬高設計，加上角度問題讓一、三壘側攝影席形成「接球區」，開賽後常有類似狀況發生，這次運氣好是高飛界外球，若是直球恐後果無法想像。

李惠洲指出，以高雄市立澄清湖棒球場為例，攝影區設有完整的鐵網防護，位置與球員牛棚等高，界外球來襲時會被鐵網擋住；亞太成棒主球場的攝影區為抬高設計，高於球員牛棚且球員前設有安全護網，但攝影席抬高且護網僅及膝高度，加上角度形成「接球區」，無法保護攝影席內人員安全，「尤其當專注拍照時，球來了根本來不及閃；已不只1人遭球吻！」

藍營議員李中岑指出，一、三壘側記者攝影區完全沒有防護措施，開賽至今已有多位記者及相關人員遭到界外球球吻，要求市府盡快設置防護措施或架設防護網，讓球員安全打球，攝影席也可以安心工作，免於再次被球砸到造成嚴重的傷害。

體育局回應表示，國內多數職棒球場攝影區，為確保賽事轉播及攝影品質，避免護網造成取景困擾，皆採無防護網設計；體育局將持續關注場地使用狀況，並邀專家學者討論、彙整各方意見，作為參考，同時提醒入內人員隨時注意自身安全。

高雄市立澄清湖棒球場攝影區設有完整的鐵網防護。（記者李惠洲攝）

遭球吻的攝影師隔天前往醫院檢查，幸無大礙。（記者李惠洲攝）

一記高飛界外球不偏不倚砸中本報攝影記者胸口。（記者王姝琇翻攝）

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