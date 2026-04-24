亞運》划船在舉辦過世錦賽的場地登場 台灣隊歐洲移訓2個月備戰

划船協會秘書長林展緯視察場地。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，考察團今視察划船項目比賽場地國際長良川划船賽道，划船協會秘書長林展緯指出，這裡過去曾舉辦世錦賽，對場地有一定掌握度，團隊接下來會到歐洲移地訓練，在相似的場地備戰爭取佳績。

長良川划船賽道位於岐阜縣岐阜市，距離名古屋市區約1小時車程，林展緯今視察場地後表示，這個場地在2005年的9月舉辦過世錦賽，「世錦賽是僅次奧運的賽事，我們也大致掌握當時辦世錦賽各船隻競速的船速與風向水流的狀況，這個場地側風比較多，風浪不大，屆時9月的濕度約平均70%，會影響選手耐乳酸的系統，會安排提升選手抗乳酸能力的課表。」

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林展緯表示，在台灣與比賽場地較相近的場地可能是冬山河，但風浪變化仍有不同，因此預計前往奧地利林茲移地訓練，訓練期間也會參加在布萊德和維也納的賽事，「目前選手在南韓比亞洲盃，5月預計會到歐洲移地訓練2個月，在類似的場域進行訓練，也會和當地俱樂部進行交流賽，讓選手提前熟悉場地。」

台灣隊在亞運划船項目過去累積4銀、2銅，上屆無緣頒獎台，對於這次的名單，林展緯表示，4月初已經完成最後一階段決選，目前預計有公開女子單人雙槳、雙人雙槳2個項目共3名選手參賽，「這兩個項目去年在亞錦賽都拿下銀牌，我們也希望這次能衝擊獎牌。」

划船協會秘書長林展緯視察場地。（記者盧養宣攝）

划船協會秘書長林展緯視察場地。（記者盧養宣攝）

划船協會秘書長林展緯視察場地。（記者盧養宣攝）

划船協會秘書長林展緯視察場地。（記者盧養宣攝）

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