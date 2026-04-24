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亞運》東奧奪金過程深刻體會後勤重要 李洋：中繼站讓選手能以逸待勞

2026/04/24 13:23

李洋（左）。（奧會提供）李洋（左）。（奧會提供）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，奧會籌組的考察團過去一週考察場館、中繼站以及住宿環境，盼能藉由了解各項細節，更加掌握屆時狀況，運動部長李洋過去是選手出身，相當了解後勤對選手的重要性，他回憶，東京奧運男雙4強戰就是因為有中繼站，因此相較對手更能以逸待勞。

李洋過去是獲得代表團後勤支援的選手，如今成為運動部長，必須嚴謹檢視各項支援細節，他說，現在回頭看相當感謝過去的長官們為運動員著想，「第一次來考察，知道過去在比賽前團隊就有很多相關準備，自己是運動員出身，也希望能提供更完善的思維，讓團隊有更完整的準備。」

國訓中心這次準備3個中繼站，在御園小學校的中繼站更是首見的「一站式中繼站」，李洋表示，從2018年雅加達亞運設有公寓式中繼站後，每次大型賽會的中繼站都在不斷進步，他也透露，2020東京奧運多虧有中繼站，因此從飯店到賽場只要5分鐘，印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan）從選手村到球場必須提早2個小時就出門，「而且那場比賽還延誤，他們提早非常多到，我們則是先吃了早一點的晚餐才到比賽現場，但他們就只進行簡單的營養補充。」

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