中職》19歲李育朋無照酒駕遭開除 曾總有話要說

李育朋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕進職棒僅8個月，一、二軍賽1球都沒投，19歲的樂天桃猿左投李育朋日前無照酒駕肇事，昨遭球團開除，曾總坦言很遺憾。

樂天總教練曾豪駒指出，「很遺憾啦，打職棒應該是年輕選手從小嚮往的，這樣的事件出現滿遺憾的。你進來時應該要想清楚，是要闖一片天，不是玩樂。球隊這邊儘量宣導，哪些錯不能去犯，自己要知道，不要變成別人的鏡子。」

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曾總坦言也會看見年輕選手職業意識不足的現象，「年輕人進來職業後，還沒有很清楚要怎麼樣去經營自己，這還要再宣導，年輕選手領到薪水都比外界更優渥，必須更加嚴謹。」

曾總也說，「一個好好的選手，因為個人行為失去舞台，都還沒發光發熱，這不是大家想看到的，選手要知道在職業的舞台，外界對於這行業關注度是高的。」

去年2月高中木棒聯賽李育朋對鶯歌工商投出5局無安打比賽奪勝，並以5勝、防禦率0的佳績勇奪木聯投手獎，由於外型帥氣而有「東體彭于晏」之稱，去年高中畢業投入選秀獲樂天第4指名，簽約金250萬。

加盟樂天至今8個月，李育朋完全沒在中職一、二軍出賽的紀錄，日前因無照酒駕肇事遭球團開除，聯盟依規章罰款44萬、禁賽40場，接下來樂天會將他放入讓渡名單，期限內若有其他球隊吸收，他必須繳納罰款並執行禁賽處分才能延續生涯，若無球隊吸收，不到1年的職業生涯恐告終。

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