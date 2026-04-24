自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》前球后大坂直美懂穿！再秀時尚造型驚艷馬德里紅土

2026/04/24 16:13

大坂直美。（美聯社）大坂直美。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大坂直美再度秀出最新時尚造型，包著頭巾橘紅色系現身馬德里網賽，海地與日本混血的前世界球后驚艷全場也順利開胡，安抵女單32強。

「這算是致敬歐洲夏季，我一身橙紅色服裝，多少也呼應紅土球場主題。」這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正在西班牙首都魔術盒球場進行，14種子大坂直美首輪免戰，次輪初登場強勢出擊，6：2、7：5力退哥倫比亞對手歐索莉奧（Camila Osorio），回報去年印地安泉首輪爆冷輸球之仇，32強遭遇會外賽殺入的烏克蘭黑馬加里寧娜（Anhelina Kalinina）。

除了贏球，更令大坂直美開心的是美麗現身，「我知道這麼說有點奇怪，對我來說這有點簡單，畢竟最近一直在嘗試各種花樣。我覺得這身打扮很優雅，我很興奮，因為羅馬有許多不同的主題和活動，當然這裡也有很多，我會繼續嘗試一些新的風格。」

今年元月澳洲公開賽，28歲的大坂直美首輪賽前精心打扮，就讓墨爾本公園觀眾和全世界球迷大開眼界，她穿著包括面紗、陽傘和飾有蝴蝶圖案大帽子的服裝，晚間隆重進入拉沃中央球場，結合頂級競技運動與潮流走秀的另類演出，成功在大滿貫舞台引領話題與聲量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中