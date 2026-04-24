網球》前球后大坂直美懂穿！再秀時尚造型驚艷馬德里紅土

大坂直美。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕大坂直美再度秀出最新時尚造型，包著頭巾橘紅色系現身馬德里網賽，海地與日本混血的前世界球后驚艷全場也順利開胡，安抵女單32強。

「這算是致敬歐洲夏季，我一身橙紅色服裝，多少也呼應紅土球場主題。」這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正在西班牙首都魔術盒球場進行，14種子大坂直美首輪免戰，次輪初登場強勢出擊，6：2、7：5力退哥倫比亞對手歐索莉奧（Camila Osorio），回報去年印地安泉首輪爆冷輸球之仇，32強遭遇會外賽殺入的烏克蘭黑馬加里寧娜（Anhelina Kalinina）。

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除了贏球，更令大坂直美開心的是美麗現身，「我知道這麼說有點奇怪，對我來說這有點簡單，畢竟最近一直在嘗試各種花樣。我覺得這身打扮很優雅，我很興奮，因為羅馬有許多不同的主題和活動，當然這裡也有很多，我會繼續嘗試一些新的風格。」

今年元月澳洲公開賽，28歲的大坂直美首輪賽前精心打扮，就讓墨爾本公園觀眾和全世界球迷大開眼界，她穿著包括面紗、陽傘和飾有蝴蝶圖案大帽子的服裝，晚間隆重進入拉沃中央球場，結合頂級競技運動與潮流走秀的另類演出，成功在大滿貫舞台引領話題與聲量。

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