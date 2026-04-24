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亞沙運》男子跳高全國紀錄保持人 葉柏廷挺過「失憶症」 勇奪銀牌

2026/04/24 15:48

葉柏廷沙灘田徑跳高銅牌。（奧會提供）葉柏廷沙灘田徑跳高銅牌。（奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲沙灘運動會在中國三亞登場，台灣田徑跳高全國紀錄保持人葉柏廷今日在男子跳高以2公尺05，摘下銀牌，挺過「跳高失憶症」低潮，完成登上頒獎台的目標，再來將繼續追逐達標名古屋亞運。

2年前在全大運以2公尺30締造跳高全國紀錄的葉柏廷，卻因左腳踝韌帶撕裂陷入低潮，甚至去年亞錦賽後達到臨界點，導致他被迫休兵1個月，復出後出現類似「跳高失憶症」問題，加上肌力、神經反應不如以往，黯然結束賽季。

葉柏廷雖然尚未達標亞運，但仍決定參加亞沙運，盼透過這場比賽找尋信心，他今天和菲律賓選手格拉斯普（Leonard Grospe）與中國選手張昊3人，最終都跳過2公尺05，但格拉斯普在2公尺05第一次試跳就成功拿下金牌，葉柏廷、張昊並列銀牌。

葉柏廷表示，比賽狀況瞬息萬變，未做特別調整，例如先前賽練習時只有沙地，但抓好還不錯的節奏時，比賽當天才得知起跳處已鋪設PU跑道。「場地距離又比較短，要調整一下進攻節奏，狀態在我預設的範圍內，比較可惜的是，沒有把握好機會奪下金牌。」

在沙地比賽，葉柏廷認為，「之前助跑太想用力，動作會偏掉，在沙地比賽一定要保持輕盈，不然力量會被吃掉，也幫助我調整，達成以賽代訓，改善起跳細節。」

葉柏廷說：「這也是沙灘田徑第一次派隊，也是我個人亞洲級賽事的一面獎牌，可以給我一個非常振奮的能量。」

葉柏廷跳高照。（奧會提供）葉柏廷跳高照。（奧會提供）

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