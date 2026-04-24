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女足》 被控「全面失能」的總教練要換掉了？ 新主帥最快明天出爐

2026/04/24 15:53

足協理事長張璨（記者吳孟儒攝）足協理事長張璨（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣女足18位球員先前曾連署陳情書，直指泰國籍總教練查克摩爾在亞洲盃全面失能，要求撤換教練，只是足協完成調查報告後，在上週選訓委員會因人數不足無法投票，明將再次召開選訓會議，朝解聘查克摩爾總教練方向前進，新聘教練有機會在明天確定。

足協理事長張璨表示，先前已針對陳情書內容啟動內部專案檢討機制，並由前國訓中心執行長李文彬擔任調查小組召集人，報告書列出9項改革建議，包括立即撤換總教練和重組教練團，但依規定仍要交由11人組成的選訓委員會進行定奪。

只是上週的線上會議僅6人出席，且有2位委員因有事先離線，導致人數未達一半只能擇期再議，明天將再次召開選訓會議，張璨今受訪時表示，基本上有聯絡上6、7位委員會出席，讓會議能順利開成，朝解聘查克摩爾總教練方向前進。

去年9月接任總教練的查克摩爾，任期到今年名古屋亞運結束後，若提前解約需支付龐大解約金，對此張璨表示，「針對國家隊給出的薪資，可能會用資源轉換的方式，讓查克摩爾到其他位置，畢竟他曾是我們女足的守門員教練，也讓球員發揮得不錯，看能否繼續展現他的優勢，也不要讓這筆錢好像白白花掉。」

張璨表示，已有新任教練人選，是來自比利時的德維爾德（Patrick De Wilde），生涯執教過多個球隊，包括男、女的國家隊與職業隊，執教經驗相當豐富，明天若能順利舉行選訓會議，確定查克摩爾解聘，將會一併討論新聘教練事宜，盼新任總教練能盡快上任，才能建構全新國家女足隊，備戰6月3日率先展開的東亞盃，以及今年重頭戲9月名古屋亞運、11月世界盃洲際附加賽。

足協理事長張璨（記者吳孟儒攝）足協理事長張璨（記者吳孟儒攝）

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