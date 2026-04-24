中職》依規要回李育朋500萬？ 樂天領隊回應了

樂天桃猿領隊野原武人。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕進職棒僅8個月，一、二軍賽1球都沒投，19歲的樂天桃猿左投李育朋日前無照酒駕肇事，昨遭球團開除，領隊野原武人直言，「不可否認當初是看中他的實力將他選進來，雖然育朋有實力的選手，但他犯下的錯誤是不可原諒的，才會做出這個懲處。」

野原武人指出，「雖然說這些選手是個人行為，球團也有責任，我們會增加面談機會，定期教育培訓，跟警察局合作加強宣導，除了一軍，二軍還有很多選手需要栽培，我們會再強化教育，讓大家的素質提升，另外講座的部分，對象不只是球隊選手和教練團，包含職員也是對象。」

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根據中職職棒棒球選手契約書第21條規定，球員如果犯罪、重大違紀、賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業 棒球健康形象之不正行為者，「球團得提前終止本契約，選手除應退還已收未到期之報酬外，並應將簽約金加 2 倍退還球團。」李育朋去年高中畢業投入選秀獲樂天第4指名，簽約金250萬。

樂天是否會對李育朋要回簽約金，甚至罰款兩倍，野原武人表示，「簽約金是牽涉選手個人相關的隱私，不方便做回覆。」但他也坦言，「這個部分不太清楚，我們是站在球團的立場進行懲處。」

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