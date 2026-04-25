詹皇率湖人拚聽牌、洋基對決太空人 今日賽事預告與轉播

詹姆斯（中）。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，洋基3戰全勝橫掃世仇紅襪之後，此役推出先發投手沃倫（Will Warren）對決太空人麥卡勒（Lance McCullers Jr.）。另外則由老虎大戰紅人，王牌左投瓦帝茲（Framber Valdez）掛帥先發，對決同樣左投亞伯特（Andrew Abbott），效力老虎的台灣好手李灝宇連兩場未出賽，是否再上陣頗受關注，大家千萬不要錯過了。

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NBA季後賽有2場轉播，41歲詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，率領主力受傷的湖人殘陣連射火箭，已取得2：0領先，反觀扭傷左踝的杜蘭特（Kevin Durant）回休士頓主場能否挺身而出，率隊爭取G3止敗開胡？至於馬刺被拓荒者追成1：1平手，意外摔傷腦震盪的「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）究竟何時才能復出？黑衫軍如何調整因應變局？精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，統一獅和台鋼雄鷹拚出亞太棒球場史上首見中職延長賽，獅隊好不容易終止4連敗，隔天雙方再度交鋒；至於昨日因雨延賽的富邦悍將挑戰中信兄弟，以及樂天桃猿對決味全龍，今日仍得看洲際及桃園球場天氣狀況，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

08：00 洋基 VS 太空人 愛爾達體育2台

11：00 老虎 VS 紅人 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 湖人 VS 火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

10：30 馬刺 VS 拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

16：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 愛爾達體育1台、DAZN1

17：00 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育

17：00 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN2

TPBL

14：30 海神 VS 雲豹 緯來體育、MOMOTV 、YouTube

17：00 攻城獅 VS 戰神 MOMOTV 、YouTube

PLG

17：00 領航猿 VS 洋基工程 民視1台、YouTube

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