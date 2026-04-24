足球》足協曝8748萬債務解決進度 目標企甲從8隊擴增至10隊規模

足協理事長張璨（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕足球協會的爭議不斷，除了女足教練問題，財務狀況也已垢病許久，對此，足協理事長張璨今天也出面說明，他表示，歷史債務規模約8748萬元 ，但目前已完成償還超過6730萬元，另外，他也主動拋出企甲聯賽升級，未來將從8隊擴增到10隊規模

張璨指出，經過大規模盤點，截至今年4月23日，足協歷史債務約為8748萬元，目前已成功償還超過6730萬元，剩下金額正在努力自籌，未來將持續推動財務透明化、行政流程標準化與數位管理機制，逐步由單一補助模式轉型為多元資源結構，強化長期經營基礎。

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張璨也提到，「現任團隊正全力處理另一顆未爆彈，是前任代理理事長期間累積，共 49 案、總金額高達 1.03 億元 的政府補助核銷案件，這些案件一旦逾期未核銷，輕則影響本會未來申請政府補助的資格，重則直接衝擊協會財務存續。現任團隊接手的，是一個距離破產不遠的組織；我們正在做的，是把它從懸崖邊拉回來。」

關於台灣足球聯賽球隊擴增方面，張璨表示，「近期已分別與各球隊進行多次溝通與意見交換，並就聯賽擴編與制度升級進行深入討論。整體共識顯示，擴大聯賽規模、提升競爭強度，已為台灣足球發展的必然趨勢，因此，協會正式規劃2026–2027跨季賽事，企業甲組聯賽由8隊擴編至10隊，導入主客場制度，強化球隊在地經營與球迷連結，建立聯賽治理機制，逐步納入球團意見 ，朝準職業聯盟方向推進，相關制度與執行細節，預計於今年5月初對外公布。」

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