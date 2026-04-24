亞沙運》台灣奪男子龍舟100公尺銅牌 目前累積1銀、2銅

2026年亞洲沙灘運動會，台灣在男子龍舟12人制100公尺獲銅牌。（奧會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕2026年亞洲沙灘運動會，台灣今天在男子龍舟12人制100公尺決賽以24秒938，獲得銅牌，台灣代表團目前累積獲1銀、2銅。

台灣在預賽滑出25秒137，以分組第2晉級準決賽，並在準決賽繳出25秒950，力壓香港、菲律賓與澳門，取得決賽門票。台灣在決賽以24秒938，位居中國與泰國後，拿下銅牌。

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台灣本屆男子龍舟選手有吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖及芦宏昌。教練侯鴻章表示，龍舟隊經歷過換血，以今年底世錦賽為目標，一般龍舟都在冬季過開啟訓練週期，4月的亞沙運正好是一個試煉的舞台。

由於還有一些年輕好手，剛好在國內有其他比賽未能參與，侯鴻章說，若非如此，陣容深度還會更強化，之後會繼續訓練、評估，在年底選出最終陣容。

女子組方面，台灣在100公尺預賽划29秒048晉級準決賽，再以29秒631分組第1晉級決賽，最後繳出30秒740名列第4。

2026年亞洲沙灘運動會，台灣在男子龍舟12人制100公尺獲銅牌。（奧會提供）

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