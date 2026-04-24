自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒魅力無法擋 日本T聯賽開幕戰門票球迷搶翻天

2026/04/24 17:47

日本T聯賽海外開幕戰對戰組合。（主辦單位提供）日本T聯賽海外開幕戰對戰組合。（主辦單位提供）

〔記者許明禮／台北報導〕日本職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」海外開幕戰「初陣：台灣」門票，今天中午12點正式開賣，系統開放後立即湧入大量球迷搶票，3800元的「極速臨場席」與3000元的「直擊對抗席」瞬間秒殺，展現台灣球迷力挺台灣一哥林昀儒在主場作戰的決心。

這場破天荒的海外開幕戰將於7月25日在新竹縣立體育館舉行，不僅因地理位置便利吸引全台球迷匯集，主辦單位蛋牌公司更強調，將高度還原日本聯賽著名的聲光特效與專業應援節奏。球迷除了能近距離感受台灣選手在主場作戰的熱血感，更能身歷其境體驗日式職桌的娛樂魅力。主辦單位也期盼透過這次國際盛事，帶動新竹地區的運動觀賞風氣，讓新竹成為台日體育交流的核心指標。

此外，為協助推展國內基層桌球，主辦單位指出，台灣桌球基層實力雄厚，希望透過引進T聯賽賽制，讓國內選手在台灣就能看見國際職業桌球賽的標準。這次也針對今年度成人國手及各級青少年國手（含11、13、15、17、19 歲組），推出專屬保留席位。

現役成人國手可直接聯繫官方辦理資格確認；青少年國手則採取「先購票、後退費」模式，無論是已公告名單或尚在選拔階段的選手，均可先在系統購票，待確認入選國手名單後，即可憑購票證明辦理門票全額退費。

主辦單位表示，目前一、二樓精華席次已全數售完，目前僅餘部分三樓全景席位，尚未購票的球迷仍可把握最後機會，共同參與這場具備里程碑意義的海外首戰。

日本職業桌球T聯賽開幕戰「初陣」將於7月25日在新竹縣立體育館登場（主辦單位提供）日本職業桌球T聯賽開幕戰「初陣」將於7月25日在新竹縣立體育館登場（主辦單位提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中