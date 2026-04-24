桌球》林昀儒魅力無法擋 日本T聯賽開幕戰門票球迷搶翻天

日本T聯賽海外開幕戰對戰組合。（主辦單位提供）

〔記者許明禮／台北報導〕日本職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」海外開幕戰「初陣：台灣」門票，今天中午12點正式開賣，系統開放後立即湧入大量球迷搶票，3800元的「極速臨場席」與3000元的「直擊對抗席」瞬間秒殺，展現台灣球迷力挺台灣一哥林昀儒在主場作戰的決心。

這場破天荒的海外開幕戰將於7月25日在新竹縣立體育館舉行，不僅因地理位置便利吸引全台球迷匯集，主辦單位蛋牌公司更強調，將高度還原日本聯賽著名的聲光特效與專業應援節奏。球迷除了能近距離感受台灣選手在主場作戰的熱血感，更能身歷其境體驗日式職桌的娛樂魅力。主辦單位也期盼透過這次國際盛事，帶動新竹地區的運動觀賞風氣，讓新竹成為台日體育交流的核心指標。

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此外，為協助推展國內基層桌球，主辦單位指出，台灣桌球基層實力雄厚，希望透過引進T聯賽賽制，讓國內選手在台灣就能看見國際職業桌球賽的標準。這次也針對今年度成人國手及各級青少年國手（含11、13、15、17、19 歲組），推出專屬保留席位。

現役成人國手可直接聯繫官方辦理資格確認；青少年國手則採取「先購票、後退費」模式，無論是已公告名單或尚在選拔階段的選手，均可先在系統購票，待確認入選國手名單後，即可憑購票證明辦理門票全額退費。

主辦單位表示，目前一、二樓精華席次已全數售完，目前僅餘部分三樓全景席位，尚未購票的球迷仍可把握最後機會，共同參與這場具備里程碑意義的海外首戰。

日本職業桌球T聯賽開幕戰「初陣」將於7月25日在新竹縣立體育館登場（主辦單位提供）

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