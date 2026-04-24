何康婗3破紀錄領軍 南市全中運奪120面獎牌

麻豆國中游泳好手何康婗（中）表現出色。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026全國中等學校運動會於昨（23）日圓滿落幕，台南市代表隊交出亮眼成績單，勇奪44面金牌、55面銀牌、41面銅牌，總計120面獎牌，並締造5項5人次破大會紀錄的佳績，展現堅強實力與團隊凝聚力。

本屆賽事中，南市選手多點開花，其中以游泳項目最為耀眼。國一新生何康婗初登全中運舞台，便展現沉穩應戰與優異競技能力，一舉摘下3面金牌，並3度刷新大會紀錄，潛力備受矚目；吳兆麒則在50公尺蝶式決賽中發揮出色，不僅奪金，更以破紀錄成績驚豔全場，顯示台南在游泳培訓上的深厚基礎逐步開花結果。

請繼續往下閱讀...

田徑場上同樣捷報頻傳，選手馬加樂在鉛球與鐵餅項目雙雙奪金，其中鐵餅更打破大會紀錄，展現強大爆發力與穩定技術。射箭複合弓混雙對抗賽也傳來佳音，選手憑藉絕佳默契與穩健臨場表現，成功刷新紀錄，為台南再添榮耀。

團體項目方面，軟式網球隊表現最為突出，無論個人賽或團體賽皆展現高度競爭力與團隊合作精神，一舉橫掃10面金牌，成為本屆奪金主力，充分展現長期扎根基層與系統化訓練的豐碩成果。

台南市體育局長陳良乾表示，本屆全中運南市代表隊整體表現令人振奮，選手們在賽場上全力以赴、突破自我，展現不凡韌性與拚搏精神；同時也感謝教練團與隊職員的專業指導與辛勞付出，讓選手得以在全國舞台上發光發熱，為城市爭光。

金城國中射箭選手林姿璇（左）、吳柏玓（右）為南市立大功。（南市體育局提供）

金城國中田徑選手馬加樂戰績輝煌。（南市體育局提供）

光華高中游泳選手吳兆騏為南市爭光。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法