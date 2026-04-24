中職》陪伴劉家翔走出不快樂時期 川岸強被子弟兵生涯首勝感動

樂天桃猿投手教練川岸強。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿22歲潛力新秀劉家翔在22日先發5局無自責分，勇奪生涯首勝，賽後直言這一勝想報答恩師、投手教練川岸強，「從我剛進職棒就一直看著我，想報答他。」對此，川岸強直言：「看到他的成長，我真的很開心，也有點感動。」

劉家翔在2022年選秀以第3指名加入樂天桃猿，川岸強從那年就盯他到現在，曾經用看他投球會「ワクワク（興奮）」來形容高天賦，只是劉家翔並非一路順風，去年一度面臨肩夾擠無法正常施力而影響球速，所幸在秋訓增重和加強肌力後，球速回升至150公里，22日本季首秀5局僅被敲3支安打，無四壞球，展現出色壓制力。

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川岸強直言，劉家翔剛進職棒時，大家對他的期待很高，包括我自己，但成長的過程並不如預期，曾經陷入掙扎，「正因為我看過他苦惱的樣子，他能拿到勝投，我也跟他本人一樣開心，他一定那些我看不到的地方非常努力，最後都變成了今日的成果。」

川岸強依稀記得2年前的一次傳接球，劉家翔的表情非常低潮，「投起球來一點都不快樂，好像很痛苦。那時我一直在想要跟他說點什麼，後來我說，『きっと良くなるから大丈夫だよ！（一定會變好的，沒問題！）』記得他還一臉『本当かよ（真的嗎）』的表情，看到他變好真是太好了。」

在川岸強的眼中，劉家翔有很好的個性，不太會在比賽中顯露出喜怒哀樂，也不會獨自陷入負面情緒，「在比賽中的心理素質還滿不錯的。」

劉家翔跟室友曾家輝的良性競爭，督促彼此成長，讓本季的樂天握有2枚先發新星，川岸強直言，樂見這樣的現象，「去年子鵬離隊對球隊來說是個危機，但也因此讓很多選手成長，家翔跟家輝能帶著競爭意識彼此互相努力，我真的非常開心。」

劉家翔。（記者陳志曲攝）

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