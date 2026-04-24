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亞運》名古屋街頭亞運味仍淡 搶先開箱紀念品販售區（圖輯）

2026/04/24 18:09

亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月19日至10月4日登場，賽會倒數不到150天，不過名古屋市區「亞運味」仍不算濃厚，街上亞運標誌不多，著名地標中部電力未來塔的紀念品販售區也只有一區。

亞運考察團行程進入尾聲，雖抵達中部國際機場時映入眼簾的即是名古屋亞運標誌，但實際進入市區，亞運相關的標誌並不多，通常在各單項比賽地點較常看見，記者今實地走訪販售相關紀念品的中部電力未來塔三樓，僅在電力塔的一般紀念品店裡有一小區販賣亞運相關商品，一樓與地下層的綠洲21 （OASIS 21）則有在市區目前仍較少見的亞運標誌。

目前在中部電力未來塔三樓的亞運紀念品區販售的商品包括吉祥物、衣服、帆布袋、馬克杯等常見紀念品，選擇仍不算多。

亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）

亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）

亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）

亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）

亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）亞運紀念品販售區。（記者盧養宣攝）

名古屋市區地方機關亞運標誌。（記者盧養宣攝）名古屋市區地方機關亞運標誌。（記者盧養宣攝）

名古屋中部國際機場亞運標誌。（記者盧養宣攝）名古屋中部國際機場亞運標誌。（記者盧養宣攝）

名古屋市區亞運標誌。（記者盧養宣攝）名古屋市區亞運標誌。（記者盧養宣攝）

名古屋市區亞運標誌。（記者盧養宣攝）名古屋市區亞運標誌。（記者盧養宣攝）

名古屋市區亞運標誌。（記者盧養宣攝）名古屋市區亞運標誌。（記者盧養宣攝）

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