自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台灣至寶！徐若熙首勝商品登場 軟銀推國旗配色周邊

2026/04/24 18:57

軟銀鷹替徐若熙推出首勝及周邊商品。（取自軟銀官網）軟銀鷹替徐若熙推出首勝及周邊商品。（取自軟銀官網）

〔記者倪婉君／台北報導〕為紀念徐若熙在日職拿下首勝，軟銀鷹球團推出各限量100個的親筆簽名球與照片資料夾，並同步推出以台灣國旗紅藍配色為主題的周邊商品，包括毛巾、鑰匙圈、托特包、貼紙與T恤，邀請球迷一同珍藏「台灣至寶」。

徐若熙在4月1日對東北樂天金鷲先發，繳出6局無失分好投，拿下日職首勝。軟銀球團推出售價2萬9千日圓（約台幣5820元）的親筆簽名球，附特製球袋、簽名證明書，以及附序號的專用證明書信封，限量100個（其中1組為贈送給選手）。另一款親筆簽名照片資料夾售價2萬6千日圓，附簽名證明書、特製照片，以及附序號的證明書收納夾，同樣限量100個（其中1組為贈送給選手）。首勝紀念商品採預購制，自23日起至5月11日下午1點止。

此外，軟銀也推出多款主打「台灣至寶 徐若熙」的周邊商品，包括超細纖維毛巾、壓克力鑰匙圈、貼紙、托特包及T恤，價格從440日圓的貼紙到4400日圓的T恤不等。販售通路方面，官方線上商店自23日起搶先開賣，福岡巨蛋內球團商店預計29日起開放現貨販售。詳情請見https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202600995155.html

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中