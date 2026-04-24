中職》台灣至寶！徐若熙首勝商品登場 軟銀推國旗配色周邊

軟銀鷹替徐若熙推出首勝及周邊商品。（取自軟銀官網）

〔記者倪婉君／台北報導〕為紀念徐若熙在日職拿下首勝，軟銀鷹球團推出各限量100個的親筆簽名球與照片資料夾，並同步推出以台灣國旗紅藍配色為主題的周邊商品，包括毛巾、鑰匙圈、托特包、貼紙與T恤，邀請球迷一同珍藏「台灣至寶」。

徐若熙在4月1日對東北樂天金鷲先發，繳出6局無失分好投，拿下日職首勝。軟銀球團推出售價2萬9千日圓（約台幣5820元）的親筆簽名球，附特製球袋、簽名證明書，以及附序號的專用證明書信封，限量100個（其中1組為贈送給選手）。另一款親筆簽名照片資料夾售價2萬6千日圓，附簽名證明書、特製照片，以及附序號的證明書收納夾，同樣限量100個（其中1組為贈送給選手）。首勝紀念商品採預購制，自23日起至5月11日下午1點止。

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此外，軟銀也推出多款主打「台灣至寶 徐若熙」的周邊商品，包括超細纖維毛巾、壓克力鑰匙圈、貼紙、托特包及T恤，價格從440日圓的貼紙到4400日圓的T恤不等。販售通路方面，官方線上商店自23日起搶先開賣，福岡巨蛋內球團商店預計29日起開放現貨販售。詳情請見https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202600995155.html。

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