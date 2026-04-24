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中職》初登板演出15上15下 銳力獅：有注意到還沒打安打

2026/04/24 20:09

銳力獅。（資料照，統一獅提供）銳力獅。（資料照，統一獅提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅新洋投銳力獅前天在中職初登板，帳面上用83球投6局僅被打1支安打，開賽起甚至中信兄弟15上15下，銳力獅表示，有注意到還沒打安打，比較可惜是被打的第1支是比較軟弱的德州安打。

銳力獅指出，前天臨場的感覺很不錯，因為已經好幾個月沒在正式比賽上場，對他而言意義重大，前5局有注意到還沒打安打，卻沒注意是處在完全比賽狀態，還是專注在比賽上，6局上試著繼續攻擊左打內角，可能不夠低才被李聖裕擊出首安。

銳力獅表示，對投手來說，比較可惜的地方在於，被打的第1支安打是比較軟弱的德州安打，「如果被打得很強勁，形成安打，那就認了。」

銳力獅去年效力韓職三星獅，今年決定轉戰中職，他透露，接到統一獅的電話前，曾經收到美職球隊的報價，因為經紀人告訴他，台灣有球隊有興趣，可以等待一下，因為去年在韓職打球，知道亞洲的環境不錯，收到獅隊的報價就決定要簽約。

銳力獅於2024年季前曾經收到中信兄弟報價，幾天後決定選擇加盟韓職三星獅，他表示，2023年底還在大都會體系，經紀人告訴他，有台灣球隊想簽他，他隱約記得是兄弟，但三星獅在幾天後提出合約，當下他認為是最好的選擇。

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