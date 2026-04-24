TPBL》沃許本領軍新北國王贏球 阻止夢想家提前封王

夢想家高柏鎧（右）雖然攻下31分，但球隊還是輸球。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王今天在主場靠著洋將沃許本攻下24分，飛米、林書緯、李愷諺、奧帝都有所貢獻，最終以105：99打敗夢想家，取得2連勝，粉碎夢想家最快26日提前例行賽封王的美夢。

沃許本在首節就火力全開，單節獨拿16分，跟夢想家全隊得分相同，帶領國王取得28：16領先。夢想家在2、3、4節有展現競爭力，高柏鎧末節連續得分更追到4分落後，無奈張宗憲三分球落空，班提爾又傳球失誤，還害高柏鎧違反運動道德犯規6犯畢業，追分氣勢也直接熄滅，最終就由國王帶走勝利。

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沃許本此仗26分、11籃板，飛米進帳19分，林書緯14分、9助攻，奧帝17分，李愷諺12分、5籃板、4助攻。

高柏鎧打出在TPBL個人最狂表現，進帳31分、13籃板，可惜其他隊友沒能給予支援，黯然兵敗客場。

夢想家原本擠下桃園雲豹，登上TPBL例行賽龍頭，可惜今晚在國王主場踢館失敗，戰績變成22勝13敗，因此想要在例行賽封王得看26日客場對上雲豹的狀況。

新北國王沃許本（TPBL提供）

新北國王沃許本（TPBL提供）

新北國王沃許本（TPBL提供）

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